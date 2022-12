Divide opiniones en redes sociales

En el material, la pequeña reparte en bolsas de papel ropa y juguetes, así como abrazos a otras niñas que tímidas reciben los obsequios de la hija de la actriz de "El señor de los cielos".

"Que labor tan bonita sra Marlene nunca he visto que algún artista haga algo así con las cosas que ha dejado su hija de verdad que me conmovió soy de Venezuela y la recuerdo por su participación de Gata Salvaje, feliz Navidad", escribió una usuaria.

"Mi mamá dice que tenemos que regresar un poco de todas las bendiciones que Dios nos regala! Así que estoy aprendiendo a regalar mis cositas, ojalá hagan felices a muchas niñas así como me hicieron feliz a mí. Gracias Diosito por cuidarnos y darnos tanto. Atte Bella".

Aunque muchos cibernautas aplaudieron la enseñanza que Favela le está dando a sus hija, otros no vieron con buenos ojos lo sucedido y escribieron su crítica.

"Un gesto enorme de tu parte, pero lo que se regala de corazón no se presume ( publica) es sin que nadie vea para que el único que lo haga sea Dios"."Eso es un lindo detalle y algo que enriquecerá mucho a su bella niña sin embargo siempre he considerado una humillación el que se les grabe y publique; si yo fuera la madre de una de esos niños jamás lo permitiría". "De pésimo gusto exponer a otros niños por likes, si van a ayudar que sea en silencio, un poco de humildad no le caería mal a la mamá", se lee.