Adrián Marcelo y José Luis Reséndez se tiran con todo en redes

La polémica que gira en torno al conductor regiomontano está lejos de terminar. Pese a que Adrián Marcelo se ha dado a conocer por los comentarios controversiales que suele hacer acerca de diferentes temas, en esta ocasión hizo un comentario que resultó reprobable, al no pasar desapercibida su presencia en el podcast de Karla Panini, en el que asistió como invitado la semana pasada.

A lo largo de la transmisión, sugirió el tema de las personas con sobrepeso, pues desde que se revivieron las diferencias que existieron entre Paty Chapoy y Yuridia cuando -hace 17 años- la periodista llamó "gorda" a la cantante, han sido muy criticadas la personas que alientan la gordofobia, sin embargo, el regiomontano lo único que hizo fue agravar el asunto.

Adrián Marcelo, sin pudor alguno, dio su opinión acerca de las mujeres con sobrepeso, expresando que él sentía en la libertad de rechazar "a una gorda" si se le acercaba. Posteriormente, Panini y otros de los invitados al podcast echaron a reír y aunque, en principio, la comediante estaba riéndose, más adelante, le expresó al conductor que no podía hacer eso.

Sin embargo, el presentador la interrumpió, al no dejar que terminara de formular su idea, y expresó: "Las 'gordas' están mal, si en algo vamos a estar de acuerdo es que las 'gordas' están mal por salud porque ahora salen en revistas, posando, que talla extra y no, no, no. No hiciste nada para merecer una portada, 'gorda'", expresó, mientras las carcajadas continuaban sonando detrás de él.

"¿Cuál es el mérito de comer sin parar? O sea, no hay disciplina... No a las 'gordas', somos el país número uno de muerte en enfermedades cardiovasculares, Karla", prosiguió.

Fue precisamente a estos comentarios a los que reaccionó José Luis Reséndiz, quien retuiteó un TikTok que resume lo dicho por Marcelo durante el podcast. Acompañado del clip, el actor mexicano escribió:

"¿Por qué no multan o retiran a este tipo de mariguanos generadores de bajos valores y principios que son pésimo ejemplo para la ya muy deteriorada sociedad?".

Cuando el conductor se percató de este comentario no se quedó callado y decidió responder a Reséndez, haciendo una comparación de la fama de los dos, pues sugirió que una publicación suya en Twitter era más famosa que toda la trayectoria artística del actor, por lo que creía que sólo quería aprovechar sus comentarios para llamar la atención del público.

"Un tuit mío es más conocido que toda tu pe*** trayectoria. Deteriorada quedó tu imagen después de hacer el p*** rídiculo en ´Big Bother´. No vengas a buscar likes fáciles conmigo.

Fuma marihuana, tal vez te ayuda a sacar tu carrera del pozo", respondió.

Pero la discusión no acabó ahí, pues si bien Reséndez ya no contestó directamente al conductor hizo una publicación referente al poco aprovechamiento de las tecnologías digitales, las cuales eran utilizadas por una civilización inconsciente al hacer mal uso de ellas, debido a que la sociedad no conocía el poder y la responsabilidad que existe dentro de los medios de comunicación.

Inmediatamente, Adrián Marcelo no perdió la oportunidad de recordar al actor en un episodio de violencia en el que estuvo involucrado: "José Luis, cuando tus hijos crezcan y tengan uso de razón. ¿Qué crees que tendrá más influencia sobre ellos? ¿Que un wey desconocido tuiteara pendejadas o que su padre biológico sea un golpeador? Haz la matemática y para de ma***. Te conviene más a ti".

Este último comentario desató la molestia del actor que contestó tajante, expresando su disgusto de que el regiomontano involucrara a su familia, por lo que expuso que lo haría responsable de cualquier cosa que pudiera sucederles a las y los integrantes de su núcleo familiar.

"A mis hijas no las metas. No te metas con mi familia. Y desde este momento te hago responsable por cualquier cosa o acto en contra de ellas o mi persona, porque ya te mostraste, ya no eres el wey desconocido, eres el sujeto que atenta sobre los derechos humanos de los demás", indicó.