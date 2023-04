Adiós en privado

SE DESPIDE EN SU CASA

Maribel Guardia pide respeto y privacidad.

En la casa funeraria fue recibido el cuerpo poco antes del medio día, de acuerdo a fuentes extraoficiales, y sería regresando antes de las 16:00 horas, ya en una urna.

En la residencia de Maribel, también en el Pedregal acondicionaron su sala para recibir a los deudos, según trascendió.

SIN ACCESO MUCHOS FAMOSOS

Arturo Velasco llegó a la funeraria, pero no le permitieron el ingreso, pues pidieron que no hubiera nadie ajeno a la familia.

Aunque varios colegas de Guardia han acudido a su casa para darle el pésame, como Lorena He

rrera, Yadhira Carrillo, Alma Cero, Germán Ortega y Violeta Isfel, no han podido ingresar ya que solo permiten el paso a quienes están en una lista de invitados, como ocurrió con Olivia Collins, una de las mejores amigas de la costarricense.

De acuerdo a personas que están trabajando con Maribel Guardia en la logística de las exequias, no hay más de 40 invitados autorizados para entren a su casa, y los recibirá durante todo el día y toda la noche.

DESTROZADA

Ime Garza, viuda del cantante Te amo por siempre. Estás en un lugar mejor junto a tu papá y me dejas con el corazón partido en mil pedazos, pero con muchos recuerdos felices y muchas risas, vuela alto amore",

"Maribel está destrozada, desecha y no quiere salir a la luz pública. Está haciendo todo lo posible para ser fuerte, pero vive el momento más triste de su vida y no sabe cómo lidiar con este día, con este suceso. Es por eso que pidió privacidad, que pidió respeto. Todo lo hará en su casa y no piensa salir de ahí", dijo una persona que prefirió se omitiera su nombre.

Mientras en la funeraria han llegado coronas de flores y arreglos a nombre de la escuela primaria y secundaria donde estudió Julián, así como del liceo de Natación, de Marco Antonio Solís y Ninel Conde.

Julián estaba casado Imelda Garza y deja a su hijo, José Julián Figueroa Garza que, el próximo 5 de mayo, cumplirá seis años.

JUNTO A JOAN

Por lo pronto, Maribel escucha la petición de la familia de Joan Sebastian de que deposite los restos de Julián junto a su padre, en el rancho de Juliantla, y también las sugerencias de que lo deje aquí en Ciudad de México.