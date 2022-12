Los 12 famosos que murieron en 2022

Del Solar tuvo dos hijos con Ingrid Coronado: Luciano y Paolo, con quien estuvo casado antes. En el 2018 trabajó con la productora Magda Rodríguez en el programa "Hoy", además estuvo en programas como "Sexos en guerra", "Gánale al chef", "La Academia", "Insomnia" entre otros.

Héctor Bonilla

A los 83 años murió Héctor Bonilla el 25 de noviembre, quien luchó durante cuatro años contra el cáncer de riñón. Al poco rato recibió un homenaje póstumo en Bellas Artes al que acudió su viuda Sofía Álvarez, sus hijos Sergio y Fernando, entre otros familiares y amigos, además de de la secretaria de Cultura Alejandra Fraustro.

"Durante cuatro años y cuatro días pensaba con terror en que este día llegaría irremediablemente", señaló su viuda en el vestíbulo de este recinto cultural en donde estaban las cenizas de Bonilla.

Fernando expresó que evidentemente su familia estaba muy triste, pero al mismo tiempo tranquilos porque fue una despedida muy dócil. "Mi padre tenía muchos padecimientos así que fue de la mejor manera".

Susana Dosamantes

El cáncer de páncreas provocó la muerte de la actriz Susana Dosamantes a los 74 años de edad, el 2 de julio en el Hospital Mount Sinai, de la ciudad de Miami, Estados Unidos, en donde estaba siendo atendida.

Esta noticia la reveló su hijo el empresario Enrique Rubio; dicha enfermedad se detectó en febrero pasado, tras su fallecimiento la cantante Paulina Rubio le publicó un mensaje en un evento donde recibió un reconocimiento.

Su última participación en una telenovela fue en "Sin nos dejan"; participó en 67 papeles con los que se convirtió en un ícono del cine y la televisión. Actuó en melodramas como "Morir para vivir", "Muchacha italiana viene a casarse", "Corazón salvaje", entre otras, fue parte del reparto de la cinta de suspenso "Más negro que la noche", además de muchas más.

Raquel Pankowsky

Desde muy temprana edad Raquel Pankowsky tuvo el hábito de fumar lo que años después provocó que padeciera de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) lo que le causó su muerte el 29 de marzo pasado.

La actriz y comediante fue famosa por interpretar el personaje de Martita Según, una parodia a la exprimera dama Martha Sahagún. Tuvo trayectoria en el cine, telenovelas, series y en teatro, su último proyecto fue en la comedia de situación de Televisa: "Lorenza", en donde interpretó a una suegra tóxica.

A su funeral acudieron diversas personalidades del medio artístico como Norma Lazareno, Silvia Mariscal, Guillermo Wiechers, Raquel Olmedo, Bárbara Torres, Alex Sirvent, entre otros quien acudieron a darle el último adiós.

Manuel Ojeda

El villano de las telenovelas Manuel Ojeda murió el 11 de agosto a los 81 años de edad, debido a una afección hepática, los últimos dos meses estuvo visitando a varios médicos ya que no podía comer bien, de acuerdo a lo informado por su representante Gerardo Lucio.

La noticia de su fallecimiento primero la dio a conocer la Asociación Nacional de Actores, del cual fue miembro; llegó a participar en 40 melodramas como "Corazón salvaje", "El vuelo del águila", "El derecho de nacer", "La gata", entre otros.

Internacional

Olivia Newton-John

A los 73 años de edad murió la estrella de "Vaselina" Olivia Newton-John en el sur de California el 8 de agosto, dio a conocer en su momento su esposo John Easterling.

Fue en el año 1992 cuando le diagnosticaron cáncer de mama que logró salir sana, pero en el 2017 de nuevo los médicos le volvieron a detectar la enfermedad que se había extendido hacia otras partes del cuerpo.

Comenzó en la música en los años 60, tuvo una amplia carrera en la que ganó su primer Grammy en 1973 por su disco "Let me be there"; además hizo proyectos tanto de cine, televisión.

Pablo Milanés

En Madrid, España murió el cantante Pablo Milanés el 21 de noviembre debido a que tuvo un cuadro de infecciones debido a un cuadro de una enfermedad oncohematológica, detectada hace algunos años. El trovador tenía un tipo de cáncer que disminuía su respuesta inmunológica, tenía el síndrome mielodisplásico. Contaba con 79 años.

Diego Verdaguer

El cantante Diego Verdaguer fue víctima de COVID-19, virus que le provocó la muerte el 28 de enero pasado en Los Ángeles, California, a los 70 años de edad.

De acuerdo con su representante Claudia López Ibarra el intérprete sí estaba vacunado contra el coronavirus, pero se infectó en Estados Unidos cuando estaba la variante delta, a pesar de que hubo una polémica alrededor de él respecto a si estaba inoculado o no.

Bob Saget

Por un traumatismo craneal murió el actor Bob Saget el pasado 9 de enero a los 65 años de edad; la seguridad del hotel en el que se hospedaba encontró encontró al artista inconsciente en su habitación por lo que llamaron al departamento del Sheriff y a los bomberos; fue popular por la serie "Full house".

Aaron Carter

El 5 de enero falleció Aaron Carter, hermano de Nick Carter, integrante de los Backstreet Boys; tenía 34 años de edad y fue encontrado sin vida en la bañera en Lancaster, California, Estados Unidos. Su familia reveló que sus cenizas serían esparcidas en el océano, aunque su exprometida: Melanie Martin no estará presente.

Marciano Cantero (Enanitos Verdes).

El grupo Los Enanitos Verdes se quedó sin su vocalista el 8 de septiembre, cuando murió Marciano Cantero, quien llevaba hospitalizado, en terapia intensiva, durante varios días por complicaciones renales; tenía 62 años de edad, su último concierto que dio fue el 14 de agosto de este año.

Taylor Hawkins (Foo Fighters)

El 25 de marzo murió el baterista del grupo Foo Fighters: Taylor Hawkins en Bogotá, Colombia, ciudad en donde la banda tendría una presentación, su cuerpo fue encontrado en el hotel donde se hospedaba

Otros fallecidos

Este 2022 también fue el año en el que murieron otras personalidades como la Reina Isabel II, Robbie Coltrane conocido por interpretar al personaje de Hagrid en la saga fílmica de "Harry Potter", Andrew Fletcher del grupo Depeche Mode, Meat Loaf, Cheslie Kryst, el rapero Coolio, Angela Lansbury conocida por la serie "La reportera del crimen", Leslie Jordan, Irene Cara quien ganó el Oscar y el Grammy por el tema "Flashdance... what a feeling", Kistie Alley, entre otros más.