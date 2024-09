Tiene visión limitada

Elton John compartió, a través de redes sociales, que ha estado lidiando con una "grave infección ocular" que le ha dejado con visión limitada en un ojo.

"Me estoy recuperando, pero es un proceso extremadamente lento y pasará algún tiempo antes de que la vista vuelva al ojo afectado", escribió el cantante de 77 años.

El intérprete de "I´m Still Standing" explicó que los problemas surgieron este verano y, actualmente, se encuentra recuperándose en casa.

"Estoy muy agradecido con el excelente equipo de médicos y enfermeros y con mi familia, que me han cuidado tan bien durante las últimas semanas. He estado pasando el verano recuperándome tranquilamente en casa y me siento positivo por el progreso que he logrado en mi curación y recuperación hasta ahora", agregó.