Ciudad de México

La primera actriz Elsa Aguirre recibió un homenaje por parte de la Cineteca Nacional y la Asociación Nacional de Actores (ANDA) en el que se le entregó la medalla "Una vida en los escenarios" por sus más de 75 años de trayectoria artística.

Éste fue un momento emotivo para la chihuahuense nacida el 25 de septiembre de 1930, quien disfrutó de las porras que recibió por parte del público, amigos y gente cercana que acudió a esta festividad.

Al tomar la palabra expresó que siempre en la vida es bueno tener contrastes porque gracias a esto es que uno se puede dar cuenta cuando algo está bien o mal, lo que es el hombre o la mujer, lo que es la guerra o la paz, lo que es la salud o es la enfermedad.

HABLA DE SU VIDA

"Eso me ayudó a comprender un poco más la vida y sobre todo, la inspiración de un hombre, como deben inspirarse los hombres con su forma de ser seguí la línea que me enseñaba este gran gurú el doctor José Manuel Estrada, que lo seguí y ahora comprendí a conocerme a mí misma.

"A los 29 años ya estaba en el éxito, ya había trabajado con Luis Aguilar, Pedro Infante, Jorge Negrete le dije a mi mamá yo no soy la que está ahí (en la pantalla), quiero ser yo, una niña, una muchacha tímida introvertida, callada", señaló.

Durante su vida explicó que ha aprendido a valorar y ver la vida de diferente forma y saber que Dios es de donde vienen todas las personas, de una fuente inagotable de vida, de inteligencia y ciclos.

La familia siempre ha sido lo más importante para Aguirre, dijo, y aunque en un momento vivió mucha pobreza que le provocó una falta de autoestima y de no poder comprar juguetes a sus hijos.

DISCIPLINADA

"Un camino de disciplina es la parte más elevada de nosotros somos espíritu, poco a poco nos llegará a la causa que nos une, porque la ley de polaridad, hombre y mujer son uno; mi palabra era ser libre, no apegos, no dependencia hágase su voluntad señor yo no tengo temor ni miedo para irme, me ha dado la oportunidad de hacer cosas todavía.

"Quiero estar cerca de ustedes, si me viene trabajo... he vivido toda mi vida de mi trabajo, trabajar hasta donde pueda, es lo único que yo sé hacer, tengo todo por eso digo: qué dicha".

Resaltó el amor que le tiene a su hermana quien desde chica le ayudaba a leer y comentó que nunca es tarde para reflexionar sobre lo vivido, además comentó que el próximo año saldrá un libro en el que colaboró.

"Cuiden su cuerpo, su salud, no tengo más que agradecer profundamente este momento para poder servirles de alguna manera", concluyó antes de recibir una ovación de pie y una porra por parte de los asistentes.

BIEN ACOMPAÑADA

Durante esta reunión en el complejo cinematográfico, la estrella del cine de oro mexicano, de 93 años, estuvo acompañada de su hermana Alma Rosa Aguirre, con quien se quedó a ver la proyección de la cinta "Algo flota sobre el agua", de Alfredo B. Crevenna.