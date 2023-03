Ciudad de México

Evan Rachel Wood responde a las declaraciones de la modelo Ashley Morgan Smithline de que fue manipulada por ella para hacer declaraciones en contra de Marilyn Manson sobre supuesta violencia sexual.

Rachel Wood se defiende de ser llamada manipuladora por Smithline al presentar en una nueva declaración legal obtenida por Rolling Stone, capturas de pantalla de conversaciones, audios y más pruebas de contacto entre las dos donde la modelo habla sobre soportar la consecuencias del supuesto abuso que pasó, además, asegura que ella fue contactada por Smithline en 2019.

Wood también presentó como evidencia un mensaje de voz de 2022 en el que Smithline le dice a un amigo cercano que había sido contactada por el abogado de Manson y creía que su intención era que "se volviera contra las otras chicas (Wood y otras acusadoras de Manson) y dijera que todo era una artimaña".

NO TENÍA RAZÓN PARA HACERLO

En 2021 Smithline habló con People sobre el abuso que había pasado durante su relación con Manson, desde violación, violencia doméstica, encierro y más, según Rachel Wood, fue contactada por la modelo luego de que el artículo se publicara diciéndole "No puedo respirar. No tengo ninguna razón para inventar esto", decía, y Wood respondió: "No dejes que nadie te afecte. Solo siéntate en tu verdad".

SIN COMPENSACIÓN

El abogado de Manson declaró que ella se había puesto en contacto con él para disculparse con su cliente, y que no había sido compensada de ninguna manera por sus nuevas declaraciones.

Rachel Wood, en sus nuevas declaraciones, se defiende al decir que "la declaración de Smithline es totalmente poco fiable" pues "la verdadera presión que enfrentó Smithline no fue hacer acusaciones contra el demandante, sino retractarse".

En respuesta a las acciones de Wood, Smithline dijo a Rolling Stone que "Evan está lleno de basura. Ese es mi comentario. Está diciendo todo lo que puede para desacreditarme".

El mes pasado el caso por agresión sexual de Smithline fue desestimada por untribunal de California y la demanda contra Manso fue retirada luego de que su abogado abandonara el caso.

LAS DECLARACIONES

La semana pasada Ashley Smithline, quien mantuvo una relación con Brian Warner, nombre real de Marilyn Manson, en 2010, declaró públicamente a Page Six que todas sus declaraciones en contra del rockero habían sido falsas, producto de la manipulación que había ejercido Wood contra ella.