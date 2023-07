Aranceles y prohibiciones contra maíz blanco transgénico

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que esta semana firmará un acuerdo para que en las tortillerías del País solamente se utilice maíz blanco no transgénico.

En conferencia, el Mandatario federal anunció además que se impondrán aranceles para frenar la importación de dichos granos.

"Estoy por firmar esta semana (un acuerdo) para que en las tortillerías sólo se use maíz blanco y no transgénico. Esto va a ir acompañado del establecimiento de aranceles para que no se importe y se compre a los productores mexicanos", declaró.

Desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo señaló que tiene pruebas de que el maíz blanco que se importa es transgénico.

"No hay que tenerle miedo a las controversias, porque si queremos fortalecer nuestras relaciones económicas y comerciales, México es el principal socio de Estados Unidos, nos complementamos y estamos dispuestos", dijo.