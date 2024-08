´El show debe continuar´ Curadora de Hera

La cancelación de Garbage, banda anunciada como estelar en el Hera, dejó repercusiones para la convocatoria musical de este año pero "el show debe continuar", comentó Ximena Sariñana, curadora del festival al lamentar la situación.

La cantante, que también participará en la festividad pactada para este 24 de agosto, explicó en conferencia de prensa virtual que se trató de una baja importante para la edición del festival que ella impulsó.

"Que haya cancelado Garbage nos afecta, era parte del cartel estelar y lo lamentamos mucho. Shirley Manson que es una mujer súper comprometida, hermosa, y grandiosa, nos dijo desde el principio que siempre estaría participando, incluso quería hacer una conferencia, pero por motivos de salud no pudo y lo lamentamos mucho, pero como dicen ´the show must go on´", dijo Sariñana.

PARTE ESCENACIAL

Garbage era parte esencial del cartel que incluye a Camila Cabello, Demi Lovato, Danna, Evanescence y Kesha, pero su vocalista atraviesa por problemas de salud que la hicieron cancelar el resto de su gira, que incluso la trajo el año pasado al Pepsi Center WTC.

La intérprete de "Respiro" y "Nunca Tuve Tanto" reconoció que desde que se dio a conocer este festival, creado y protagonizado por mujeres en escenario y detrás de este, hubo confusión de parte de la audiencia en general.

Muchas personas, especialmente el público masculino, asumió por el tipo de publicidad que se hizo, que sólo esperaban espectadoras mujeres, cuando en realidad es para todos.

"Lo que tenemos es un festival pensando en un cartel de mujeres, pero todos, todas, y todes son bienvenidos. Es importante decirlo porque sí hubo confusión y no se sabía qué estaba pasando. La verdad todas estamos muy emocionadas, pero es cierto, es para todos".

EN CDMX

Festival Hera se realizará el 24 de agosto en La Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez y contará con tres escenarios en donde habrá otras estrellas como Tash Sultana, Bomba Estéreo, Ely Guerra, Francisca Valenzuela, Hello Seahorse!, Kaia Lana y Linda Perry.

La cantautora que también es actriz y productora anticipó que la organización espera por lo menos 30 mil asistentes para el show y comentó que no sabe en cuanto va el aforo con accesos ya comprados.

Del éxito de esta primera edición, afirmó Ximena Sariñana, depende que la producción que corre a cargo de Ocesa, le pueda dar continuidad para futuras realizaciones.

"Es responsabilidad de todos, es responsabilizarnos todos. Tiene que ver con la cantidad de gente vaya que se puede lograr. No es que solo se quede en el esfuerzo; esta magia sucedió, es el trabajo para la inclusión de las mujeres, en todos los espacios, y para que avancemos realmente en equidad de género, es un trabajo de todos los días y va más allá de marzo, del 8M, y que vaya más allá del 24 de agosto. Requiere mucho esfuerzo y poder contar con una siguiente edición sería muy significativo", precisó Ximena.

MUY ACTIVA

La hija del cineasta Fernando Sariñana se encuentra actualmente en promoción de la serie de televisión Las Azules, disponible en Apple TV+, y prepara el lanzamiento de su EP, Ojos Diamante, del cual el segundo sencillo será el que lleva este nombre y cuyo primer corte es "ALV".