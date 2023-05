El día que Momo de "Twice" término en el hospital

CIUDAD DE MÉXICO.- El mundo del k-pop tiene sus pro y sus contras. Incluso en más de una situación diversos cantantes han denunciado que no todo es color de rosa y que se sienten presionados no solo por las disqueras, sino también por los fanáticos.

Incluso recientemente, el caso del Moonbin se volvió viral en las redes sociales. El joven de 25 años (integrante de la banda de k-pop Astro), quien fue encontrado sin vida en su departamento.

¿Qué le ocurrió a Momo de Twice?

Pocas personas saben que Momo, una de las integrantes de Twice terminó un día internada en el hospital. Esto sucedió luego de que la joven cantante tuviera que bajar 7 kilos en tan solo una semana "para verse estéticamente bien".

La joven confesó que estuvo una semana comiendo cubos de hielo, y esta inconsciente acción la llevó a terminar internada en el hospital. "Cuando era aprendiz perdí 7 kilos en una semana y luego los tuve que ganar nuevamente en una semana. Era la única forma de estar en el showcase. Tenía que perder peso. No comí nada hasta la fecha, iba al gimnasio todo el tiempo. Escupía la comida, incluso el agua. Cuando me acostaba en la cama, trataba de dormir y no podía, tenía miedo", asegura Momo.

Sus compañeras de Twice incluso la miraban sorprendidas, ya que no está para nada bien difundir este estilo de vida, teniendo en cuenta que son muchas las jóvenes y los jóvenes que siguen a estos cantantes como ejemplo de vida.

Pesar más de 50 kilos está mal visto en el mundo del k-pop, incluso los productores de este género musical siempre suelen armar grupos compuestos por jóvenes que lucen exactamente igual, físicamente hablando.

Incluso se han conocido casos donde los integrantes de estas bandas se ven obligados a someterse a cirugías estéticas a muy temprana edad. Algunas de las cirugías más comunes son las de párpado, definición de mentón, rinoplastia y labios en forma de corazón.