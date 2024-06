Eduardo Yáñez vuelve a tener un encontronazo con la prensa

CIUDAD DE MÉXICO.- Eduardo Yáñez está dando de qué hablar otra vez, de nueva cuenta el actor protagonizó un momento ríspido y polémico con la prensa cuando al parecer le preguntaron algo que no le pareció y decidió quitarle el teléfono celular a la reportera que lo incomodó.

A través de redes sociales circulan videos del momento en el que el actor de 63 años es asediado por varios medios de comunicación que acudieron al evento "Herencia Hispana" y que se arremolinaron frente al protagonista de le telenovelas para cuestionarlo.

En medio del tenso momento, el actor le arrebata el celular a la reportera que se lo pide, a lo que él sólo responde: "luego te lo doy" y avanza hacia adelante, donde otro grupo de reporteros lo cuestionan sobre lo sucedido.

Eduardo Yañez asegura que no le molestó ninguna pregunta y pide que no se digan mentiras al respeto, y afirma que la reportera le estaba picando la espalda con el celular, por eso se lo arrebató.

"Yo no me enojé, ¿por qué siempre tengo que estar enojado?, no me molestó absolutamente nada, nos empezaron a empujar hacia adentro, ella me venía picando con el teléfono, se lo quité y me quedé con él en las manos, seguí mi camino y ya se lo mandé", afirmó.

Colegas de la reportera le dijeron al actor que podría ser denunciado por lo ocurrido, a lo que él, despreocupado expresó:

"Qué bueno, mucha suerte, que le vaya bien, si me va a denunciar por algo que no hice que lo haga".

Los antecedentes violentos de Eduardo Yáñez

No es la primera vez que Eduardo Yáñez enfrenta una polémica como esta con los medios de comunicación, en 2017 cacheteó a al reportero de Univisión Paco Fuentes, quien llevó su caso a la Corte de los Ángeles, el episodio violento ocurrió durante una alfombra roja en Hollywood.

"Nadie tiene el derecho de golpear, agredir a una persona y menos a un reportero que está haciendo su trabajo como fue mi caso", expresó Fuentes en su momento.

El reportero cuestionó al actor sobre su hijo Eduardo Yáñez jr. —quien había ventilado un distanciamiento con su padre—, lo que causó el enojo del histrión al grado de darle una cachetada enfrente de los invitados y los demás periodistas.

"No me faltes al respeto", expresó Yañez con un tono amenazante momentos antes de darle una cachetada al reportero.

Tras el escándalo desatado por este episodio, el actor Eduardo Yáñez reflexionó sobre lo ocurrido y en entrevista con "El Gordo y la Flaca", visiblemente conmovido, aceptó que su reacción fue equivocada, reconoció que ante la pregunta del periodista sobre su hijo, que para él estuvo "fuera de lugar", lo mejor hubiera sido no responder, pero admitió que perdió el control: "Perdí el control, se me fue la onda".

Yáñez reconoció en aquel momento que necesitaba ayuda para controlar sus emociones y explicó su sentir en ese momento que le cambió la vida.

"Mi proceder no fue el correcto, estoy de acuerdo con todos ustedes, con el publico, con la prensa, con todos los que quieren opinar ahora sobre mi. Sentí que Paco se envolvió en un asunto que es demasiado personal, es algo muy sensitivo, es defender a mi familia, no permitir que se me toque a mi hijo, sentí que insistía demasiado, en mi forma de percibir, hasta que se estaba burlando de mi situación respecto a mi hijo", expresó.