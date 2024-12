Al estilo Chanel

Por: Agencia Reforma

Diciembre 23, 2024 -

La casa de moda CHANEL se encargó de darle un estilo único a la cantante y compositora Dua Lipa durante su gira Radical Optimism Tour.

La cantante, de 29 años, dio inicio a su tour el pasado 5 de noviembre, luciendo una variedad de estilos únicos característicos de Dua Lipa; en esta ocasión CHANEL se encargó de complementar el show con piezas relucientes.

La primer pieza que enamoró a miles de fans fue el mono CHANEL personalizado en tul plisado y con lentejuelas negras, adornado con trenzas de tweed en blanco y negro y acompañado con cinturones de la marca.

En otra presentación, la intérprete de "Be the One" lució un vestido CHANEL personalizado en tul fruncido blanco, con lentejuelas y cuero repujado negro. La pieza resalta la figura y permite mantener la comodidad y movilidad.

Para terminar de robar miradas, Dua ofreció un show con el mono CHANEL personalizado en tul blanco con lentejuelas y pliegues, adornado con trenzas de tweed en blanco y negro.

La cantante y compositora (reconocida como amiga íntima de CHANEL) ha participado en numerosas pasarelas modelando piezas de la firma francesa.

Se le vio en la Met Gala 2023 como coanfitriona vestida con un vestido de novia de los archivos de 1992 de CHANEL o en el espectáculo en el Museo Grammy de Los Ángeles con su conjunto blanco de CHANEL con una cadena corporal en la cintura y una gargantilla.

Dua Lipa también ha colaborado con marcas de renombre, como Versace, Puma, Giambattista, Valli y Valentino, marcando un hito de vanguardia en el mundo de la moda.