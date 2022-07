Actuaría para DC

Se cree que la artista estaría negociando un papel en una de las franquicias de DC Comics.

La cantante británica Dua Lipa, de 26 años, habría sido considerada para interpretar a la heroína Zatanna, una maga de escenario muy poderosa que ha tenido apariciones tanto en la serie Smallville como en La Liga de la Justicia.

Las especulaciones comenzaron hace unos días, cuando una fuente anónima cercana a DC dijo que la productora y la intérprete de "Be the One" e "IDGAF" están en pláticas para llegar a un acuerdo, según varios medios internacionales.

Lipa no es la única artista en la mira de la productora, pues Victoria Pedretti, protagonista de la serie You, también suena para interpretar a la heroína.

No sería el debut de la estrella en la pantalla grande, ya que actualmente está en filmaciones de la cinta de espionaje Argylle junto a Henry Cavill, Ariana DeBose y John Cena, entre otros colegas.