Revela que sufrió dismorfia

La actriz es considerada una de las más sensuales del mundo, y más de una mujer quisiera tener sus curvas. No obstante, la celebridad brindó una entrevista y se refirió a la dismorfia corporal.

Las declaraciones fueron a la revista Sports Illustrated Swimsuit, misma en la que la actriz fue el rostro de la nueva edición. Incluso hay un video en el que se la ve en traje de baño. Hay que decir que la actriz no es la única que padece dismorfia corporal, otra famosa como Mara Wilson, la famosa Matilda, padeció lo mismo.

"Tengo dismorfia corporal. Nunca me he visto realmente cómo me ven otras personas. Nunca, en mi vida, he amado mi cuerpo. Nunca jamás", confesó Megan Fox y aclaró que esto le sucede desde que es niña. "Cuando era pequeña, era como una obsesión que tenía, que debería lucir de tal manera. ¿Por qué tenía una conciencia de mi cuerpo tan joven? No estoy segura", dijo.

Hay coincidencias con Mara Wilson, quien de niña se topó con una fama inimaginable que padeció y que la llevó a alejarse de la actuación. En una entrevista a The Guardian, la actriz contó que cree que sus fanáticos tenían demasiadas expectativas en ella. "Se sintieron decepcionados de que yo no fuera tan inteligente, bonita y agradable como ellos esperaban que fueran. Creo que esperaban que fuera Matilda, y ella es maravillosa, pero no es real", contó.