Álex Ubago lanza nuevo sencillo

Ciudad de México

En las más de dos décadas que Álex Ubago tiene como cantautor profesional, grabando discos y haciendo giras, se ha olvidado de la presión por generar éxitos y se ha enfocado en construir piezas que satisfagan a sus fans.

"Arranqué con dos discos muy fuertes (¿Qué Pides Tú?, en 2001, y Fantasía o Realidad, en 2003), fueron muy vendedores.

Y llegó un momento de mi vida en que terminamos la gira de mi segundo disco y ya habíamos vendido dos millones y medio de álbumes. Había mucha presión.

NADA FÁCIL

"Me senté a escribir para el tercero y tuve una crisis creativa de todo tipo, era la hoja en blanco que no me llegaba nada", contó Ubago en enlace virtual desde su casa en España.

Por esto, con su recién estrenado sencillo "Idiota", se toma las cosas con calma y apela a su experiencia en el ámbito empresarial y personal antes que a la urgencia de la repercusión masiva.

Se trata de la primera pieza que da a conocer de la que será su séptima placa, y la cual compuso con Manuel Lara, Pablo Estrella y Andrés Terrón.

"Es un hecho que no suena a Ubago, es un título fuerte.

La tenía desde antes, en la cabeza, y me vino al estudio y la hicimos juntos.

"La trabajamos con Manuel, que es un productor joven, con visión diferente a lo que es la música y producción a lo que estoy acostumbrado y me atreví a hacer algo distinto", platicó el cantautor de 42 años.

2023 DE GIRA

Ubago comentó que ya tiene una colección de tracks que dará a conocer en lo que resta del año y que formarán parte de su disco que verá la luz en 2024.

"Hacia el final del 2023 vamos de gira a países como México. y vamos disfrutando este proyecto, la gira a la par. Hay bastante material, lo que más me ilusiona es la nueva música", apuntó el coach de La Voz. Kids Uruguay.

Sin miedo a nada Álex Ubago compartió que busca acercarse a canciones que sean entrañables, más que las expectativas que pueda generar.

"El ejemplo más claro es ´Sin Miedo a Nada´, que es de las más conocidas que tengo. La escribí, la grabé, y fue Amaia Montero (ex vocalista de La Oreja de Van Gogh) quien la escuchó y me dijo: ´yo quiero grabar esa canción´.