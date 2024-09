No fue fácil: Alista doloroso show

Ellen DeGeneres alista su gira ‘Ellen’s Last Stand...Up’.

Ellen DeGeneres se burlará de su ‘expulsión del mundo del espectáculo’ en el especial de stand-up, Ellen DeGeneres: For Your Approval, el cual afirmó será el último de su carrera.

“Para responder a las preguntas que todos me hacen: sí, voy a hablar de ello. Sí, este es mi último especial. Sí, Portia realmente es así de bonita en la vida real”, dijo la presentadora de entrevistas a The Hollywood Reporter.

LA TÓXICA

La también actriz enfrentó en 2020 diversas acusaciones de toxicidad en su lugar de trabajo, las cuales se produjeron después de una serie de ataques personales que “la destruyeron”. El primero provocó una investigación formal que condujo al despido de ejecutivos clave de su programa The Ellen DeGeneres Show.

DeGeneres, de 66 años, insistió que esa no fue la causa real por la que terminó su show después de 19 temporadas.

“Fue muy doloroso para mí. Quiero decir, muy. Pero si hubiera dejado el programa por eso, no habría vuelto esta temporada. Entonces, no es por eso que voy a dejarlo, pero fue difícil”, dijo la oriunda de Luisiana a The Hollywood Reporter, en 2021.

DE GIRA

En su “último especial” se espera que revele lo que ha estado haciendo desde que, como ella misma lo mencionó, “expulsada del mundo del espectáculo”, haciendo hincapié en sus raíces hasta convertirse en una celebridad. Este material también se convirtió en la pieza central de su gira Ellen’s Last Stand... Up.

Ellen DeGeneres: For Yor Approval se podrá ver en el popular servicio de streaming Netflix, el 24 de septiembre, y está siendo producida por el ganador de 13 premios Emmy, Ben Winston, junto a la misma DeGeneres y su esposa Portia de Rossi (Arrested Development). La dirección está a cargo de Joel Gallen, quien dirigió el especial de Selective Outrage de Chris Rock, de 2023.

La comediante anteriormente tuvo un especial en Netflix, en 2018, llamado “Relatable”, que formó parte del primer stand-up en el acuerdo de programas de dicha plataforma.