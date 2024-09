Docuserie explorará su vida y escándalos

Una docuserie centrada en la trayectoria de Sean "Diddy" Combs, desde su ascenso en la industria musical hasta su situación legal actual, está en proceso de producción. Investigation Discovery y Maxine Productions, conocidos por su trabajo en la serie documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, anunciaron el proyecto. Esta noticia surgió un día después de que Combs fuera formalmente acusado de conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y transporte con fines de prostitución.

El proyecto, aún sin nombre oficial, abordará las denuncias de conducta violenta y actividades ilegales vinculadas a Combs. En el comunicado oficial, se menciona que la serie indagará en los relatos de agresiones sexuales, comportamiento abusivo y otros cargos graves, para desentrañar la historia detrás del magnate y su reputación como el "Bad Boy" del mundo musical.

Después de que se revelara la acusación, Combs se declaró inocente en una audiencia celebrada en Manhattan. A pesar de la solicitud de libertad bajo fianza, esta fue denegada, lo que implica que Combs permanecerá bajo custodia federal hasta el juicio. Si es encontrado culpable, enfrentará una sentencia mínima de 15 años, con la posibilidad de cadena perpetua.

La docuserie incluirá entrevistas con las supuestas víctimas y análisis profundos de Rolling Stone, además de material de archivo. IPC y Rolling Stone Films también participan en la producción de este proyecto, que está programado para estrenarse en 2025 en las plataformas ID y Max.