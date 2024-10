Muere Doc Harris, narrador de Dragon Ball Z

Doc Harris, narrador del doblaje original de Dragon Ball Z, murió a los 76 años.

Harris, perdió la vida el pasado 5 de octubre en el Hospital General de Vancouver, luego de someterse a una cirugía menor el mes anterior, según NME.

El actor fue una figura clave en la versión en inglés de Dragon Ball Z, prestando su inconfundible voz en más de 200 episodios de la serie basada en el manga de Akira Toriyama.

Los fanáticos lo recuerdan especialmente por su distintiva frase al final de cada episodio: "¡Descúbrelo en el próximo episodio de Dragon Ball Z!".

El actor Ian Corlett, quien dio voz a Goku en el doblaje en inglés de Dragon Ball, rindió homenaje a Harris a través de sus redes sociales, describiéndolo como una "fuerza ENORME" en su carrera y destacando su pasión por la música y el cine.

"En poco tiempo, amablemente me incluyó en su mundo. Hacíamos comedias con él y, finalmente, parodias de canciones y fragmentos musicales de actualidad.", escribió Corlett.

Nacido el 3 de agosto de 1948 en Canadá, Doc Harris también participó en producciones como Monster Rancher (1999) y la serie Expediente X (1993).

Asimismo, dejó huella en varias películas de la franquicia, así como en otros proyectos de animación como My Little Pony: La Magia de la Amistad, Barbie And The Rockers: Out Of This World, Camp Candy, y el juego Captain N: The Game Master.