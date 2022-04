Diego Boneta firma acuerdo global con Amazon Prime Video

El actor, cantante y productor producirá y protagonizará una larga lista de programas en desarrollo y, al mismo tiempo, creará películas, series y reality shows que llegarán al servicio de streaming a partir de 2023.

"Me siento honrado de comenzar esta emocionante asociación con Prime Video", dijo Boneta en un comunicado de prensa. "Nuestra pasión compartida por contar historias auténticas es la base central de esta asociación, y no podría estar más emocionado de trabajar con Jennifer Salke y todo el equipo de Prime Video para crear proyectos increíbles que repercutirán en audiencias de todo el mundo".

Todas las producciones lanzadas bajo esta alianza se unirán a la creciente lista de Amazon Originals hechas en México para Prime Video.

"Estamos entusiasmados de expandir nuestra relación con Diego Boneta y todo el equipo de Three Amigos", dijo Jennifer Salke, directora de Amazon Studios, en el mismo comunicado. "No podemos esperar a que nuestros clientes vean lo que Diego y Three Amigos tienen en puerta mientras trabajamos para traer contenido nuevo y atractivo a las audiencias de Prime Video en México y en todo el mundo".

Actualmente, Boneta se encuentra trabajando con el protagónico del remake de El Padre de la Novia, dirigida por Gaz Alazraki, y donde actúa al lado de Andy García, Gloria Estefan, Isabela Merced y Adria Arjona.

"Trabajar de cerca con el equipo de Prime Video ha sido increíble", dijo Natalia Boneta, socia de Three Amigos y hermana de Diego. "Es tan especial encontrar una familia de personas motivadas y talentosas que comparten mutuamente nuestro amor por la narración multimedia a escala global".