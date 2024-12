Anuncian tráiler de ´Karate Kid´

Por: Agencia Reforma

Diciembre 18, 2024 -

Sony Pictures lanzó el primer tráiler de "Karate Kid: Legends", la próxima entrega de la popular franquicia de artes marciales, cuyo estreno en cines está programado para el 30 de mayo de 2025 en EU.

La película reúne a Ralph Macchio, intérprete de Daniel LaRusso desde la cinta original de 1984, y a Jackie Chan, quien dio vida al maestro Mr. Han en la versión de 2010.

El avance presenta a Li Fong, un joven prodigio de las artes marciales, encarnado por Ben Wang, conocido por su participación en "Ni de Aquí, ni de China".

La trama sigue a Li después de una tragedia familiar que lo obliga a mudarse de Beijing a Nueva York junto a su madre, papel que interpreta Ming-Na Wen. El cambio de ciudad y la adaptación a un nuevo entorno provocan que Li enfrente conflictos escolares. Para superarlos, se une al maestro de kung fu Mr. Han, quien a su vez recurre a la experiencia de Daniel LaRusso para complementar la enseñanza del joven.

El tráiler destaca la dinámica entre los personajes y la fusión de dos estilos de combate: el kung fu, enseñado por Mr. Han, y el karate, bajo la guía de LaRusso.

La dirección está a cargo de Jonathan Entwistle, creador de las series "Esta Mierda Me Supera" y "The End of the F**ing World".

El guion fue escrito por Rob Lieber, conocido por ´Las Travesuras de Peter Rabbit´, mientras que Karen Rosenfelt figura como productora. Además de Wang, Macchio, Chan y Wen, el reparto incluye a Joshua Jackson y Sadie Stanley en papeles aún no revelados.

El proyecto inició con una búsqueda internacional para encontrar al joven protagonista, proceso en el que participaron miles de actores de distintas partes del mundo. La elección de Wang se dio por su versatilidad en artes marciales, que incluye habilidades en karate, wing chun, kung fu, gumdo, kempo y taekwondo.