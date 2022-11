Denuncia acoso

Ciudad de México

Lo anterior fue declarado por el propio actor a la revista GQ, donde se le hizo mención del hecho de acoso que el periodista Philip Berk, miembro de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), organizadora de los Globos de Oro, le realizó en 2003.

Durante la entrevista, Fraser confirmó que no participará en con la HFPA, anteponiendo la historia que tiene a con ellos por el caso de Berk.

"No, no voy a participar Es por la historia que tengo con ellos. Y mi madre no crió a un hipócrita. Puedes llamarme muchas cosas, pero no eso", dijo el actor a GQ.

DICEN QUE FUE "BROMA"

Asimismo, el actor reconoció que dicha situación lo orilló a alejarse de Hollywood porque sintió como si "le hubieran quitado algo".

La HFPA intentó llegar a un acuerdo con Brendan Fraser, el cual no fue aceptado por el actor debido a que argumentaron que el hecho se trató de una presunta "broma de Berk".

Aunque Brendan Fraser se dijo dispuesto a hacer las paces con la asociación, mencionó que para eso, la organización deberá ser responsable con las situaciones de acoso y trabajar en ello para que no se repitan.