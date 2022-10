Lo dejan por infiel

Ximena, "La Buchi", una mujer trans, quien dijo tener una relación con Esteban Loaiza, aseguró que ya lo dejó por una infidelidad.

La joven compartió en entrevista para una revista nacional, que el ex de Jenni Rivera le puso los cuernos, por lo que su amor llegó a su fin.

Lo peor fue que la joven se dio cuenta de la infidelidad durante la entrevista que le hicieron los de la mencionada revista, ya que supuestamente él subió una foto con una chica que no era ella.

"No, claro que no (soy yo); bueno, pues, wow, qué sorpresa. Tal cual como ustedes se quedaron sorprendidos, yo también me quedé; estoy realmente sorprendida", dijo.