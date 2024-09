Alicia Villarreal rompe el silencio

En medio de los rumores de una supuesta infidelidad por parte de Cruz Martínez, Alicia Villarreal reapareció ante los medios y confirmó que se encuentra en proceso de divorcio.

"En los matrimonios hay altibajos y lo que sí les quiero decir es que el divorcio no es un papel, es un proceso y en este momento me encuentro en él", dijo la mañana de este martes en conferencia de prensa.

SE ACABA EL AMOR

Hace unas semanas el nombre de la cantante se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de que se filtrara una fotografía de su aún esposo junto a misteriosa mujer en un club nocturno. En ese momento, Villarreal aseguró que se tomaría su tiempo para reflexionar sobre su futuro y el de su matrimonio; sin embargo, ahora ha dejado claro que su historia de amor llegó al final.

La intérprete de "Te aprovechas" reveló que tomar esta decisión no fue nada fácil, pero lo hizo pensando en el bienestar de su familia.

"Tengo una familia, tengo unos hijos, y como mujer responsable, como artista, a veces es difícil cómo sobrellevar toda esta historia, pero el público me conoce desde siempre y por ellos soy esta mujer que soy ahora", enfatizó.

A pesar de este momento difícil en su vida, Villarreal volverá a los escenarios musicales con una gira de conciertos el próximo 25 de marzo, el cual, aseguró, es necesario para salir adelante.

"El público, los shows me hacen la vida más ligera; el nuevo disco, mostrárselo a toda la gente. Es la primera vez que me produzco yo sola y es algo que me ayuda a continuar", agregó.

MUJER FUERTE

Además, Alicia no sólo ve en este show y su próximo disco su regreso a la música, también una oportunidad para demostrarse y demostrarle a su familia la mujer fuerte que es.

"Es importante mostrarles a mis hijos, a mi hija, que puedo y me siento bien. Estoy avanzando con las cosas que tengo que hacer, el público nos ha apoyado y pues aquí estamos".

Para este concierto, que se llevará a cabo el próximo 25 de marzo en el Auditorio Nacional, prometió varias sorpresas, como la participación de mariachi, momentos acústicos y varios invitados, además de continuar con éxito su gira por los Estados Unidos que la traerán al Valle de Texas el 7 de septiembre al escenario de McAllen Performing Arts Center.

VIENE A MCALLEN

El profesionalismo de Alicia Villarreal queda demostrado, porque a pesar de los problemas personales que enfrenta sigue pisando fuerte en el escenario y este próximo sábado 7 de septiembre se presenta en McAllen Performing Arts Center a las 20:00 horas.