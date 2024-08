Niega canibalismo de su hijo

Dru Hammer, madre de Armie Hammer, negó que el actor sea capaz de cometer actos de violación y canibalismo alegando que su hijo en realidad no es "moralmente correcto".

En una reciente entrevista a Daily Mail, la madre del actor de "Llámame por Tu Nombre" (Call Me By Your Name) defendió al famoso de las polémicas acusaciones que lo llevaron a estar bajo investigación por presuntos delitos de canibalismo, abuso sexual y violación.

"Todo esto se desarrolló durante la pandemia de Covid, cuando la gente estaba encerrada en sus casas y la búsqueda frenética de nueva información estaba en su punto más alto. Cada día se publicaban más y más artículos. Obviamente, soy su madre. Nunca diría que Armie hizo todo bien, porque no fue así. Moralmente, él estaba equivocado, pero sé que mi hijo no comía personas. Eso lo sé. Y Armie no violó a nadie; sabía que no era moralmente correcto, pero eso ya fue una locura", declaró.