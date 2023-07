Respeta ´Libertad´ de todos

La gira de la cantante mexicana Maria José se titula "Libertad" y eso mismo quiere reflejar en el escenario con los bailarines y las canciones que ha elegido para complacer a un público muy diverso.

Entre sus bailarines hay "chicos, chicas y chiques", diferentes tonos de piel y diferentes tallas.

"Siempre lo he querido hacer, también creo que la apertura mental de la gente ha cambiado. En los 90 esto no hubiera sido posible", dijo María José en una entrevista reciente por videollamada. "Yo creo que no importa la edad, ni el tamaño, ni la orientación o la sexualidad, nada, si tienes talento. Si tú tienes talento puedes seguir bailando y estando en los escenarios el tiempo que quieras".