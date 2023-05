Libre de culpa

El cantante británico Ed Sheeran no plagió componentes clave de la canción clásica de la década de 1970 "Let´s Get It On" de Marvin Gaye para crear su exitoso tema "Thinking Out Loud", concluyó un jurado en un veredicto el jueves, lo que llevó a Sheeran a bromear más tarde diciendo que no tendrá que cumplir su amenaza de dejar la música.