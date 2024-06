Hace David Summers dueto con su hijo

Madrid,España

David Summers, el icónico cantante de Hombres G, no quiso perderse la presentación de Rock a la Par, una iniciativa que contó con el apoyo de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El artista volvió a subir a un escenario para cantar su mítica canción “Voy a Pasármelo Bien”, mientras que su hijo Daniel tocaba el bajo. Así fue mostrando sus dotes como músico, virtud que ha heredado de su padre, en un proyecto del cual el cantante ha confesado estar “ilusionadísimo”, afirmando que dedicará tiempo para apoyarlo en persona.

Además, David compartió algunos detalles sobre su próxima boda con Christine Cambeiro, un evento que promete ser una celebración musical inolvidable.

“Vamos a tener una orquesta de big band buenísima, un grupo de reggae increíble, y, por supuesto, Hombres G también tocará algunas canciones. Dani subirá al escenario, en fin, va a ser una fiesta musical completamente”, declaró.

El intérprete de “Te Quiero” y “Un Par de Palabras” aprovechó la ocasión para deshacerse en halagos hacia su futura esposa.

“Bueno, yo, de verdad, no pensaba que me iba a casar otra vez, nunca en mi vida, pero he encontrado una mujer que es una maravilla, que me apoya en todo, que me quiere muchísimo a mí y a mis hijos, que cuida de nuestra familia.