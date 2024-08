´Retira´ enfisema a David Lynch

David Lynch, director conocido por clásicos cinematográficos como "Mulholland Drive" y la serie "Twin Peaks", le dijo adiós a los sets de filmaciones.

El estadounidense, de 78 años, reconoció a la revista Sight and Sound que padece enfisema debido a su amor por el cigarro, así que debe permanecer confinado en su casa.

"Y ahora, por el Covid, sería muy malo para mí enfermarme, incluso de una gripe", explicó el realizador.

Lamentó que el fumar, algo que ha amado casi toda su vida, lo haya "mordido".

"Para mí era parte de la vida artística: el tabaco y su olor, encender cosas y fumar, volver a sentarme y fumar un cigarrillo y mirar mi trabajo o pensar en cosas".

SIN OXÍGENO

"No hay nada igual en este mundo, es tan hermoso. Mientras tanto, me está matando, así que tuve que dejarlo".

Lynch agregó que por su estado sólo puede "caminar distancias cortas" antes de "quedarse sin oxígeno".

Nominado cuatro veces a los premios Óscar, el director admitió a la publicación que sólo volvería a hacerse cargo de un proyecto, pero de manera remota.

"No me agradaría mucho. Me gusta estar en medio de todo y que me lleguen ideas ahí, pero intentaría hacer algo a la distancia, si es que llega (la propuesta)".