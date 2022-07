Reconectará David Garrett con mexicanos en su nueva gira

En su última producción incluye "Stayin' Alive", de Bee Gees, "Happy", de Pharrell Williams, y "Shallow", de Lady Gaga, temas con los que quiere provocar entusiasmo y buena vibra entre su público mexicano después de un periodo tan dramático como han sido los años por Covid-19.

"Soy un artista que, si hay algo que me preocupa, usó la música para que la gente se detenga, al menos por tres minutos, escuche la música y tenga un buen momento", dijo Garrett en entrevista.

Fue ayer cuando el violinista inició su tour con su primer concierto en Alemania. En sus preparativos para este debut que lo llevará a varios países (en América Latina, además de México, a Brasil y Argentina), el considerado rockstar del violín, platicó con medios mexicanos a través de una entrevista vía Zoom.

"La vida no se detiene incluso si pasas por un periodo difícil, tienes que tener energía positiva. En el concierto quiero que la gente baile, que cante, que tenga un buen momento. Esto es un sueño porque venimos de un momento difícil".

Su recorrido por el País lo iniciará el 20 de octubre en Monterrey, éste será el cuarto concierto de Garrett en la Ciudad, el más reciente fue en 2018 cuando hizo vibrar a miles con su violín en la Arena Monterrey, el recinto donde se presentará de nuevo.

El 21 de ese mismo mes estará en la Arena Ciudad de México y al día siguiente volará a Guadalajara para presentarse en el Auditorio Telmex.

"No recuerdo una sola ciudad en México donde la gente no estuviera llena de amor, de entusiasmo", dijo, "recuerdo muy bien una imagen que guardaré por el resto de mi vida. No sé si fue en Guadalajara o en CDMX.

"Empecé a tocar 'Living on a Pray' de Bon Jovi, y enseguida todo el auditorio estaba cantando, siempre había tocado esa pieza alrededor del mundo, pero fue único en México".

Garrett es elogiado y reconocido por ser pionero en la tendencia del crossover moderno, una estrella internacional entre Mozart y Metallica.

"Va ser el mejor show, lo digo desde el fondo de mi corazón", expresó, "he dado conciertos alrededor del mundo, en Asia, Europa, en Norteamérica, pero en América Latina es algo diferente, la vibra, el amor por la música, no retienen sus emociones. Ahí siempre he tenido los más emotivos shows, conectando con la audiencia".