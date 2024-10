Éxito total: Conecta con sus fans

El cantante venezolano, Danny Ocean, pisó con éxito el escenario de Payne Arena de Hidalgo, Texas, el viernes 4 de octubre, conquistando a los seguidores de esta frontera con su gira "Reflexa".

Este cantante que tuvo 2 nominaciones para el Latin Grammy, supera los 17.7 millones de oyentes mensuales en plataformas de streaming, pero sobre todo demuestra la conexión que genera con sus fanáticos y ofreció un espectacular concierto dinámico y con mucha interacción.

Danny Ocean se mostró muy complaciente y accesible con sus fanáticos, saludando en distintas ocasiones a los que se encontraban frente al escenario y los deleitó con melodías como "Mónaco", "Tel Aviv", "Dembow", "Veneno", "Babylon girl", "La Idea de Amarnos" y "Epa Wei", canciones que han formado parte de su ascendente carrera musical y que pusieron a cantar y bailar a todos los fans que abarrotaron El Payne Arena.

Estuvo en contacto con sus seguidores, les regaló una verdadera fiesta en la que no podían faltar canciones como "Istanbul", "Bikini", "Volaré", "Vuelve", "Brisa", "Fuera del mercado", "Báilame" y otras más.

El público asistente no dejó ni un solo momento de cantar, bailar y aplaudir al cantante, que se mostró emocionado por el recibimiento y reacción del público y se vio muy sorprendido.

El venezolano lució un look peculiar, al lucir bastante cómodo y holgado, todo enmarcado con un vanguardista juego de luces que iluminaron el escenario y engalanaron sus temas.

Y ya casi para terminar sonaron otros éxitos como "Cuando me acerco a ti", "Cuántas veces", "Amapolas", "Dime tú", "No te enamores de él" y "Me rehúso", su éxito más sonado, y así fue que complació a sus miles de seguidores de Reynosa y el Valle de Texas; sin duda, uno de los conciertos más esperados por sus fanáticos.

LOS MÁS COREADOS

"Dime tú"

"Me rehúso"

"Brisa"

"Báilame"

"Babylon girl"