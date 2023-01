La ley no da para más.- Danna Ponce sobre caso 'Coco' Levy

Recientemente, Ponce informó a una revista semanal que concluyó el proceso legal de la denuncia que interpuso contra el hijo de Talina Fernández porque las audiencias ya la estaban desgastando mentalmente.

"En la última audiencia le quitaron la agravante, ya no ibamos a lograr el objetivo que estabamos buscando de inicio, que era que hubiera consecuencias para que otras personas que están haciendo lo mismo vean que las hay.

"Me quedo con que perdió su trabajo, porque ya no están abusando de un puesto de poder", dijo Ponce en el programa Venga la Alegría.

La decisión de la actriz también se debe, según sus palabras, a que la ley no protege a las presuntas víctimas y da ventajas a los acusados.

"A las víctimas nos tratan como que estamos mintiendo a cambio de algo. También estoy mostrando que la ley no da para más. La ley no nos protege, no es posible que sigan defendiéndolos a ellos y que tengan más ventajas sobre nosotras", explicó.

Sobre el proceso, la joven comentó que pasó por "muchas lágrimas y enojo", sin embargo, no está arrepentida por haber llevado su denuncia ante las instancias legales.

"No hay ni un gramo de arrepentimiento, al contrario, hay un aprendizaje, que no es el que hubiera querido pero me tocó".

Hasta el momento, el ex productor de Videocine, Jorge "Coco" Levy, no se ha pronunciado sobre el caso.

Danna Ponce adelantó al programa de televisión que está planeando la realización de un documental sobre su denuncia.