Danna Paola, tras haberse abierto la ceja en show de GDL

Tras el primer show de su gira XT4S1S, en Guadalajara, la noche de este viernes, donde Danna Paola sufrió un accidente en el escenario y se abrió una ceja, la también actriz de 27 años, reapareció en redes sociales para detallar cómo se encuentra.

"Guadalajara, gracias infinitas, es muy loco que me haya pasado esto, ya me pusieron una venda, tengo que tener compresas frías, pero el tamaño del chichón del moretón que tengo es este bulto que tengo aquí (en la ceja izquierda), pero se dio todo ¡gran 'opening my' XT4S1S Tour", dijo a través de una historia en su cuenta de IG.

Su novio, el también cantante Alex Hoyer, quien la acompañó anoche en su primer show de la gira, le dedicó un tierno mensaje en sus redes sociales.

"Estoy tan orgulloso de ti y de cómo sacaste este primer show adelante. Felicidades por el inicio de este gran tour, que sé que va a inspirar a muchísima gente. Te amo y te admiro como no tienes idea, eres una chingona y lo que sigue. Gracias por hacerme parte de esta locura", escribió en una Instagram story.

Anoche, durante su concierto en el Auditorio Telmex, la cantante se golpeó la ceja derecha con sus piernas, mientras ejecutaba una coreografía, pero se dio cuenta de que algo no andaba bien cuando empezó a sentir el hinchazón.

De hecho se tuvo que ausentar del escenario unos minutos para que la revisaran, luego, retomó el espectáculo ya con una venda en la cabeza, cubriendo su herida.

"Creo que me pegué con mi rodilla, se me empezó a inflamar el ojo, dejé de ver, pero yo seguí (...) literal esto está gigante, tengo una bola, pero vamos a seguir, después de todo lo que he pasado esta noche, después de todo lo que he pasado estos meses, yo no pienso dejar este escenario hasta que termine el show, además, ¡tengo un Simi!

"El médico me quería llevar al hospital, le dije. 'no voy permitir eso', vamos a darlo todo, les prometo que voy a dar lo mejor de mi, hasta que mi salud me lo permita en este momento. Estoy bien gracias a Dios, puedo cantar. Guadalajara es el show más random que les tocó ver", comentó en pleno show ya con su vendaje.