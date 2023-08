Podría enfrentar pena de muerte

Daniel Sancho, hijo de los actores españoles Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, degolló al cirujano colombiano Edwin Arrieta, según los resultados de la autopsia, informó el medio español El País.

La noticia fue dada a conocer por Surachate Hakparn, de la policía de Tailandia, a cargo de la investigación del crimen que ocurrió el pasado 2 de agosto.

"Tenemos ya los resultados definitivos de la autopsia. Primero se pelearon, según las pruebas en el lugar (del crimen). Daniel le dio un puñetazo, luego el doctor (Arrieta) se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavabo, pero no murió en ese momento, sino cuando (Sancho) comenzó a cortarle el cuello, según los forenses", indicó el subdirector de la policía tailandesa.

NO FUE ACCIDENTE

"Se ha confirmado que la causa de la muerte fue el corte en el cuello y no una puñalada en el pecho. Por lo tanto, la parte torácica ya es secundaria respecto a la causa principal de la muerte. Aunque no tengamos esa parte, el tribunal todavía puede determinar que no fue accidente", declaró.

El nieto del actor Sancho Gracia se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Koh Samui, al sur de Tailandia, desde el 7, tras confesar el asesinato, y se desconoce si será extraditado a España.

"Hemos consultado al fiscal sobre algunas de las pruebas y son suficientemente consistentes para acusarlo de asesinato premeditado, lo que conlleva la pena de muerte", afirmó entonces Hakparn.

PENA MÁXIMA

Según el diario español, aunque la justicia tailandesa impone la máxima pena, en la mayoría de los casos no se lleva a cabo y se cambia por cadena perpetua. Será la fiscalía quien decida el tipo de pena por el que será acusado durante el juicio.

"El caso se ha resuelto rápido. Ahora la policía está preparando el informe final para enviarlo a la Fiscalía antes de este viernes", apuntó el oficial que supervisa la investigación.

El investigador sostiene que el "móvil del asesinato fue la aventura amorosa" que mantenían Sancho, de 29 años, y Arrieta, de 44 años, quienes se conocieron hace un año a través de Instagram.

"Daniel quería empezar una nueva vida con su novia, pero el doctor Edwin (cirujano plástico de profesión) le amenazó con que, si rompían, compartiría fotos íntimas", añadió.