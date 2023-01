Emocionado por primer protagónico

"Ha sido un gran reto que tomo con toda la responsabilidad que se merece, porque es mi primer protagónico con la empresa y estoy muy agradecido", dijo el actor de 43 años en entrevista.

AL DRAMA

Elbittar y Angelique Boyer serán los encargados de llevar drama, pasión y mucha intriga a la pantalla chica a partir del 20 de febrero por el Canal de las Estrellas a las 21:30 horas.

"Ella es una reina y una gran actriz; hemos tenido una química increíble, aparte es la mujer más famosa con la que he trabajado y la más humilde. Es un placer compartir un set con ella y desarrollar esta trama juntos", afirmó.

El intérprete trabaja en la telenovela desde noviembre pasado, trasladándose entre locaciones de Ciudad de México y Mazatlán.

"Ya tuvimos la oportunidad de grabar en grandes locaciones, porque es un formato diferente; creo que es una evolución de las telenovelas lo que estamos haciendo y todos en el equipo nos sentimos muy emocionados con los resultados", contó.

DE VENEZUELA

El originario de Caracas, quien desde el 2008 reside en México, reveló que se siente emocionado de trabajar con Osorio para ofrecer a los televidentes un nuevo formato en los melodramas.

"Es muy cinematográfico, así que es distinto a nivel técnico, puesta en escena y cámaras. Me siento muy honrado y muy orgulloso de esta oportunidad al lado del señor Osorio; me siento feliz porque México es mi lugar también, aquí vivo yo y mi familia, me siento en casa y con mucha expectativa de que la gente conozca este proyecto".

GRAN RETO

Además, contó los retos que ha implicado interpretar a Gael Torrenegro, un hombre que constantemente es sometido por su padre.

"Ha sido complicado, porque tengo que transmitir a través de su ojos una gran tristeza y una gran falta de amor, y sobre todo, el sentimiento de su padre hacia él.

"He trabajado mucho con la parte corporal, su forma de caminar con los hombros adelante, por el gran peso que carga", relató.

A LA MÚSICA