Culpa madre de Carter a nuera de muerte

La madre de Aaron Carter acusó a Melanie Martin, ex prometida del músico, de haber provocado la muerte de su hijo.

Ciudad de México

El cantante de "Aaron´s Party (Come Get It)" fue hallado sin vida el 5 de noviembre en su residencia de Lancaster, California. Tenía 34 años de edad. La causa de su fallecimiento todavía está bajo investigación, aunque él había sido abierto sobre sus problemas con el consumo de sustancias.

En una serie de mensajes publicados en Facebook la semana pasada, Jane Scheck arremetió contra Martin.

"Mi pequeño está muerto por culpa de ella y de su búsqueda incansable por el dinero", escribió en una ocasión.

También criticó que Martin hubiera organizado un homenaje a Carter, ya que, consideró, fue ella quien había causado que Carter estuviera en una situación vulnerable.

"Los detectives de Los Ángeles me han prometido que no dejarán (su fallecimiento) pasar sin consecuencias. Llevarán a cabo una investigación completa. Melanie está aprovechando su muerte para ganar dinero cada vez que puede. Es asqueroso", expresó.

Más tarde, la madre del cantante y rapero eliminó estos mensajes sin dar explicación.

Al ser consultada por el portal TMZ, Martin dijo que los textos de Scheck la desconcertaron, ya que antes de que Carter falleciera ambas se llevaban bien y no parecía haber problemas entre ellas.