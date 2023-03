Critican a Verónica del Castillo por mensaje tras muerte de Jones

Desde la primera hora de la mañana de este miércoles, la oficina de relaciones públicas de la actriz dio a conocer la noticia de su fallecimiento y aunque no dieron muchos detalles al respecto, revelaron que durante sus últimos momentos la famosa estuvo acompañada de sus seres queridos, incluso partió en completa paz.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Del Castillo lamentó el fallecimiento de, quien aseguró, era su gran amiga, pero lo que provocó el enojo de sus seguidores es que en su mensaje compartió detalles íntimos de la actriz y de la enfermedad que sufría, a pesar de que ella no deseaba que saliera a la luz: "Me duele mucho despertar con esta noticia de tu partida por cáncer de ovario 3B. Que tu alma reciba con júbilo y paz esta liberación corporal", escribió la hermana de Kate del Castillo junto a una fotografía de Jones.

Pero lo que para muchos fue lo más grave, es que durante el extenso texto, Verónica también habla sobre su negocio de oxígeno líquido, lo que muchos tacharon de un intento de promocionarse a costa de una noticia tan delicada: "Desde diciembre 2022 me pediste ayuda para desintoxicarte de las quimios que recibiste. Ya teníamos listo tu plan de rescate y nunca se pudo dar. Me quedé con impotencia porque no se lograron estos encuentros para apoyarte con oxígeno líquido intravenoso que me pediste", agregó.

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en aparecer y la conductora fue señalada de mal amiga, "charlatana" y hasta de "ridícula": "Que cosa más ridícula. ¿Está dando el pésame o haciendo publicidad de su generosidad?", "Que lamentable, que valgas tan poco, para sacarle provecho a una muerte", "¿Es necesario tanta información? Definitivamente tú no eras su amiga, vergüenza te debería de dar", "Que forma tan vulgar, pésima y más de dar publicidad a tu negocio", "Qué poca empatía... promueves lo no dado", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

A pesar de llevar una vida saludable, en 2017 la actriz de "Cuna de lobos" fue diagnosticada con cáncer de ovario. En su momento, la propia actriz decidió compartir la enfermedad con el público, incluso aseguró que la veía como una bendición, pues gracias a esta complicada situación había aprendido a conocerse y valorar el día a día.

Dos años más tarde, Jones logró vencer a la enfermedad y comenzó a retomar sus actividades, participó en varias obras de teatro y en 2022 hizo su regreso triunfal a la televisión en el melodrama "Cabo", protagonizado por Bárbara de Regil y Matías Novoa, pero la dicha le duró solo poco tiempo.

A mitad de las grabaciones Rebecca fue hospitalizada a causa de una infección pulmonar que derivó una fuerte neumonía, su salud se complicó tanto que tuvo que ser intubada y permaneció por varios días en terapia intensiva. Posteriormente, abandonó la telenovela, lo que pocos sabían es que el cáncer había regresado a su organismo y está vez logró arrebatarle la vida.

Por petición de la propia actriz no habrá servicios funerarios, pero en las próximas semanas se le llevará a cabo un homenaje en uno de los escenarios que más amó, el teatro.