Cristian Castro sí estuvo en duelo por romper con Mariela Sánchez

CIUDAD DE MÉXICO- Darío de León, representante de Cristian Castro, revela que el cantante estuvo triste por su rompimiento con Mariela Sánchez un par de días, pero ahora se encuentra más que repuesto, por lo que asegura de que su separación de la argentina no será un impedimento para que cumpla con los conciertos que tiene pendiente junto con Yuri.

De León, conocido por representar a grandes artistas como Juan Gabriel y José José, se dio cita en la presentación de la obra "Aventurera", la que se encargará de llevar a otras ciudades de la República Mexicana.

Y aunque el mánager quiso centrar la entrevista con medios al homenaje que representa llevar nuevamente a las taquillas la obra que hiciera famosa Carmen Salinas, no pudo esquivar los cuestionamientos relacionados con su representado, Cristian Castro y su reciente ruptura con Mariela Sánchez.

En principio, don Darío se negó a abordar el tema, asegurando que no se prestaba a ese tipo de situaciones y, aunque escueto, luego de un par de preguntas sí dio a conocer algunos detalles de la forma en que percibió el noviazgo del "Gallito feliz".

"Yo no me meto en eso y ni me interesa, creo que es mucho más importante la carrera de Cristian", indicó.

El representante recordó que vio a Mariela sólo en una ocasión, en la que pensó que era una mujer "muy guapa", sin embargo, su primera impresión sobre la argentina fue vaga, ya que fue poco lo que pudieron conversar.

También describió como "desafortunadas" las declaraciones de Mariela, filtradas en internet, donde tilda a las mujeres mexicanas como "mugrientas" y "put*s".

Se dijo sentirse afectado personalmente por la forma en que se expresó de México, debido a que él se considera mexicano y hasta confesó que se naturalizó desde hace 55 años.

También reconoció que Cristian enfrentó días complicados luego de la ruptura, pues se mantuvo de perfil muy bajo durante unos días, pero celebró que ahora ya se encuentre mejor y listo para cumplir con sus compromisos de trabajo, pues a pesar de que mucho se ha dicho sobre su supuesta irresponsabilidad, a la hora de cumplir laboralmente, aseguró que nunca ha fallado con ninguno de sus contratos.

"Lo veo muy bien, pasó por un día de tristeza, pasó por todas las cosas que se dijeron de él, uno o dos días tristes y siguió adelante con todo lo que teníamos que hacer", precisó.

"Él nunca en la vida me ha cancelado un show, llevo 30 años con él, ni por un dolor de garganta; una vez se lastimó un pie e hizo todos los show que tenía por delante con el pie lastimado, nunca ha dejado de ser un show y no va a dejar de hacer un show por un problema personal, la gira sigue con la misma fuerza", destacó.

Celebró que Ocesa sigue pidiéndoles más fechas de la gira entre Yuri y Cristian, pues han llenado los recintos en los que se han presentado, desde el pasado mes de febrero, cuando inició su tour.

Aprovechó para desacreditar la versión de Mariela, en la que aseguró que el cantante de "Azul" era una persona antihigiénica, que no se bañaba ni solía cepillarse los dientes.

"Un artista no puede ser así, ninguno... eso no es cierto, los artistas son gente muy limpia, inclusive, los mismos dientes, la boca, porque los toman cercano, tienen que tener los dientes perfectos, no los pueden traer mal", argumentó.