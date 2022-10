Denuncia racismo en set de ´Dahmer´

El lanzamiento de la serie "Monstruo: La historia de Jeffrey", que trata los crueles asesinatos que Jeffrey Dahmer cometió en contra de hombres y jóvenes de 1978 a 1991, trajo consigo reacciones negativas por parte de los familiares de las víctimas, así como tratos racistas en el set de grabación, de acuerdo con la coordinadora de producción: Kim Aslup.

Fue la propia mujer de color quien reveló sufrir ofensas mientras hacía su trabajo. Los Angeles Time refiere que Aslup expresó sufrir estrés postraumático luego del rodaje de la serie protagonizada por Evan Peters, además que tuvo un ataque cuando salió por primera vez el tráiler.

En la versión de Kim se señaló que eran solamente dos empleadas de color que trabajaban en el set, sin ningún parecido físico, sin embargo, el resto del equipo las llamaban por el mismo nombre, a pesar de sus diferencias.

"Trabajar en esto me dejó sin fuerzas, me trataron horriblemente. Ahora también veo a la protagonista negra de manera diferente. El tráiler en sí me dio PTSD, por eso terminé escribiendo ese tweet y pensé que nadie lo iba a leer", expresó la mujer.