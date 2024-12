Del baúl de los recuerdos: Un híbrido llamado ´Médium´

Por: Agencia Reforma

Noviembre 18, 2024 -

La mezcla de drama y elementos sobrenaturales siempre ha resultado ser atractiva para las audiencias y Médium es claro ejemplo de ello. Con siete temporadas bajo su brazo, este show, protagonizado por Patricia Arquette, consiguió una base leal de fans. Pero, ¿qué fue de todos sus actores?

¿Qué sale si mezclas drama familiar, trama policiaca, historias de juzgados y elementos sobrenaturales? Un híbrido llamado Médium, una de las series más fuertes que tuvieron NBC y CBS en la segunda mitad de los años 2000. Porque sí: el show saltó de una televisora a otra tras pasar por una cancelación prematura y para mantener tranquila a su base fiel de fans.

Sus casi 14 millones de televidentes en su primera temporada preveían un futuro lleno de éxitos, incluyendo algunos premios Emmys y la adoración del público y una pequeña parte de la crítica. Y es que, pese a que la serie lidiaba con una trama un poco disparatada en la que una psíquica ayudaba a resolver crímenes, al público internacional le pareció interesante y adictiva.

Gran parte de esa gloria se la debemos a Patricia Arquette, una actriz muy querida y respetada en Hollywood gracias a su trabajo con directores como Richard Linklater y David Lynch. Y también al hecho de que el show se basa en la vida de una verdadera médium estadounidense, Allison DuBois.

DuBois, quien trabajó como consultora en la serie, asegura que utilizó sus habilidades psíquicas para ayudar a varios agentes de EU a resolver crímenes. Pese a que sus dones nunca han sido 100 por ciento comprobados, a la audiencia pareció no importarle y le dio a Médium el beneficio de la duda, convirtiéndolo en uno de los programas más vendidos en DVD y el gran rival de Ghost Whisperer, con Jennifer Love Hewitt, con una historia muy similar.

Incluso su pedigrí se nota en la enorme lista de artistas invitados al show, como Naomi Campbell, Alan Ruck, Elisabeth Moss, Neve Campbell, Jason Priestley, David Carradine y Kelly Preston, o futuros ganadores del Óscar, como Jennifer Lawrence, Rami Malek y Emma Stone. Te recomendamos echarte un maratón del show en Paramount+ para que descubras a estos y otros rostros igual de conocidos.

Allison DuBois

Patricia Arquette

Una aspirante a abogado y consultora psíquica para el fiscal de distrito de Phoenix, Arizona. Esposa de Joe, con quien tiene tres hijas: Ariel, Bridgette y Marie, quienes heredan sus dones. Como médium, Allison utiliza su don para ayudar a investigar y resolver varios crímenes, así como para seleccionar a los jurados en los juicios.

Desde inicios de los 80, cuando debutó en cines con la tercera parte de la saga de horror de Pesadilla en la Calle del Infierno, Patricia ha dejado su marca en Hollywood como parte de una dinastía de actores muy queridos. Tiene un premio Óscar, dos Globos de Oro y dos Emmys, uno de ellos por su papel en Médium. Además, es directora, productora y guionista. Fue esposa de los actores Nicolas Cage y Thomas Jane.

Algunos de sus proyectos más reconocidos son las películas de culto True Romance, Ed Wood, Lost Highway, Bringing Out the Dead y Boyhood. Ha trabajado con Martin Scorsese, Tony Scott, Tim Burton, David Lynch, Roland Joffé, Richard Linklater y la mexicana Patricia Riggen. En televisión, además de Médium, destacó en series como Escape at Dannemora, The Act, CSI: Cyber, High Desert y, actualmente, en Severance, de Apple TV+.

Joe DuBois

Jake Weber

Ingeniero aeronáutico, matemático y ex empleado de Aerodytech. Es el esposo de Allison y padre de sus tres hijos, además es la voz de la razón de su familia y normalmente ayuda a Allison con su don gracias a su lógica y visión científica. También es empático, razonable y de buen corazón. Muere en un accidente aéreo en el final de la serie.

Oriundo de Londres, Inglaterra, Weber comenzó a actuar a finales de los 80. Antes de Médium, fue dirigido en cine por Oliver Stone, Sidney Lumet, Steven Spielberg, Alan J. Pakula y Mike Newell. Sin embargo, su fama llegó con el estelar en El Amanecer de los Muertos, de Zack Snyder, en 2004. Posterior a Médium participó en las series Hell on Wheels, NCIS: Hawaii, 13 Reasons Why y Homeland, entre otras.

Manuel Devalos

Miguel Sandoval

"Manny", como todos lo conocen, es el fiscal de distrito de Phoenix, Arizona. Desempeña un papel similar al de Joe en la vida de Allison, tratando de aclarar sus visiones y encaminándola hacia la verdad. Aun así, es escéptico del trabajo de Allison, pues sus poderes y resultados no siempre sirven como evidencia en un tribunal.

Con más de 160 créditos en cine y TV, Sandoval, de origen hispano, comenzó su carrera en 1975 como actor teatral. En los 80 y 90 apareció en todo tipo de filmes clásicos, por los cuales quizás lo ubiques, como Do the Right Thing, Jungle Fever, Sid and Nancy, Jurassic Park y Get Shorty, así como en series como Frasier, ER, Los Expedientes Secretos X, Seinfeld y, más recientemente, en Sharp Objects y The Diplomat.

Lee Scanlon

David Cubitt

Detective de homicidios del Departamento de Policía de Phoenix y mejor amigo de Manuel. Lee trabaja muy de cerca con Allison resolviendo casos complicados. Es esposo de Lynn (Tina DiJoseph), con quien tiene una hija. Un hombre rudo pero de buenos sentimientos, comprometido con su trabajo y la justicia.

Cubitt, nacido en Inglaterra, tuvo su debut en cine con la película de culto Alive, al lado de Ethan Hawke, sobre los sobrevivientes de los Andes. Su carrera ha estado más enfocada en la televisión, con protagónicos en series aclamadas como Traders y Van Helsing. Actualmente, lo puedes ver en el drama canadiense Allegiance. Sin embargo, su rol más relevante hasta ahora ha sido el de Médium.

Michael "Lucky" Benoit

Medio hermano de Allison. También es psíquico como su hermana y sobrinas. Ex soldado de los EU, es adicto al alcohol, que lo ayuda a suprimir sus habilidades, mismas que no lo dejan vivir normalmente. Suele ser grosero y explosivo, pero al igual que su familia, tiene buenas intenciones. Ryan Hurst interpretó al personaje en las primeras tres temporadas.

Como su apellido lo indica, David es hermano de Patricia Arquette en la vida real, así como de los actores Alexis y Rosanna Arquette. Además de histrión, es productor, escritor y ex luchador profesional. Actúa desde inicios de los 90, donde brilló en la película de Buffy La Cazavampiros, Wild Bill y Jamás Besada. Su rol más conocido a la fecha es el de Dewey Riley en toda la franquicia de horror de Scream. En TV, ha hecho de todo, desde Friends y Cougar Town (junto a su ex, Courteney Cox), hasta Mrs. Davis y Creepshow.

Ariel DuBois

La hija mayor de Allison y Joe. Al igual que sus hermanas, su mamá y su tío, tiene poderes psíquicos y es una médium. Es la que más se parece a su madre, en cuanto a dones y personalidad. En la serie vemos cómo sus visiones se relacionan con niñas y mujeres de su edad, quienes le advierten de ciertos peligros y crímenes.

Vassilieva, hija de inmigrantes rusos, inició su trayectoria como niña actriz en películas infantiles y familiares como The Brady Bunch in the White House y Eloise at the Plaza. Su salto a la fama con Médium le permitió obtener protagónicos en filmes como My Sister´s Keeper, junto a Cameron Diaz, y The Little Things, junto a Denzel Washington y Rami Malek. En 2025 estrenará Duster, en la plataforma de streaming Max.

Edward Cooper

Kurtwood Smith

Uno de los personajes más interesantes de la serie. Trabaja para el FBI como perfilador de criminales, aunque su tiempo lo ocupa para matar a asesinos seriales, violadores y otros delincuentes con la ayuda de una instructora de defensa personal. Se cruza con Allison en más de una ocasión.

Como actor, Smith inició en el teatro, en los años 70, para después hacer la transición al cine y la TV en los 80. Uno de sus primeros papeles fue el del sádico villano Clarence Boddicker en el filme de culto RoboCop (1987). Además de salir en programas de género como Star Trek y Los Expedientes Secretos X (cuenta con más de 160 créditos en cine y TV, según IMDb), Smith es famoso por dar vida a Red Forman en That ´70s Show.

Médium

Título Original: Médium

Emisión: 2005-2011

Origen: Estados Unidos

Creadores: Glenn Gordon Caron

Temporadas: 7

Episodios: 130

Reconocimientos: 10 premios (incluyendo un Emmy) y 33 nominaciones en total

¿Dónde verla? Paramount+