Se confiesa: Enfrenta al cáncer

La supermodelo Elle Macpherson confesó que fue diagnosticada con cáncer de mama, un desafío que comenzó hace siete años y que decidió enfrentar sin quimioterapias.

En entrevista con la revista Women´s Weekly, Macpherson, de 60 años, afirmó que su dictamen, recibido después de una lumpectomía, fue inesperado y abrumador, llevándola a una profunda introspección para encontrar un camino que resonara con ella.

"Fue un ejercicio maravilloso para ser fiel a mí misma, confiar en mí misma y confiar en la naturaleza de mi cuerpo y en el curso de acción que había elegido", dijo.

ACONSEJADA POR EXPERTOS

Pese a recibir consejos de 32 expertos, optó por no someterse a quimioterapias. En su lugar, eligió un "enfoque holístico guiado por el corazón", que incluía prácticas de meditación y un estilo de vida integrado bajo la supervisión de la medicina integrativa.

En su nuevo libro de memorias, la también actriz admitió que rechazar dicho tratamiento médico fue una de las decisiones más difíciles de su vida, pero consideró que era el camino correcto para ella, a pesar de la falta de garantías y la reacción de los demás.

"La gente pensaba que estaba loca, pero yo sabía que tenía que tomar una decisión que realmente me afectara. Para mí, eso significaba abordar los factores emocionales y físicos asociados con el cáncer de mama. Era hora de una profunda reflexión interior", escribió.

REACCIONES FAMILIARES

La actriz de "Batman y Robin" reveló que su elección provocó diversas reacciones en su familia, incluidos sus hijos Flynn y Cy, así como su expareja, Arki Busson.

"Flynn, que es más convencional, no se sentía cómodo en absoluto con mi elección. Sin embargo, es mi hijo y me apoyaría en todo y me amaría a pesar de mis decisiones, incluso si no estuviera de acuerdo con ellas. Mis hijos me apoyaron muchísimo, cada uno a su manera, pero yo sabía que estaban muy asustados", señaló.

Macpherson se sometió a un tratamiento que incluía el cuidado de especialistas como un médico naturópata, un dentista holístico y varios terapeutas. Durante ocho meses se trasladó a Phoenix, Arizona, para dedicarse completamente a su recuperación, lo que involucró una serie de cambios en su estilo de vida.

Asimismo, confesó que mantuvo contacto con Olivia Newton-John durante su proceso de curación, a pesar de que cada una abordó su tratamiento de manera diferente.

"Sí, hablamos un par de veces cuando me diagnosticaron y también durante nuestro proceso de curación. Hicimos las cosas de manera diferente, pero compartimos experiencias y cómo nos sentimos y cómo abordamos las cosas", reflexionó.