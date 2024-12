El incidente de David Bisbal en su concierto

Por: El Universal

Noviembre 23, 2024 - 01:49 p.m.

Ni los años detienen a David Bisbal que, con 22 años de trayectoria, sigue ejecutando los mismos pasos de baile con los que se dio a conocer en los 2000, cuando interpretaba temas como "Ave María" y "Bulería", coreografías que le cobraron factura este jueves, cuando al agacharse con gran destreza, su pantalón se rompió de la entrepierna, la cual quedó al descubierto, pues el cantante siguió con su show sin mudar de atuendo.

Este jueves anterior el cantante español viajó a Argentina para ofrecer un concierto, de alrededor de dos horas, en el Movistar Arena, prácticamente, el recinto más importante de la región, en el que interpretó 30 de las canciones más emblemáticas de su carrera.

En este "Volaré Tour", Bisbal celebra 20 años de trayectoria, por lo que sus fans fueron complaticos cuando con canciones como "Lloraré las penas", "Dígale", "Esclavo de sus besos", "Ave María" y "Bulería", que los remontó a otras épocas.

Agradecido con sus fans, el originario de Almería vació toda su energía en el escenario, al realizar pasos de baile que constataron que, sin importar el paso de los años, aún conserva la gran condición con la que ha contado desde su debut en la música, cuando sólo tenía 17 años y, con muchos sueños, ganó el concurso de talentos "Código Fama".

Fue mientras interpretaba una de sus canciones más movidas cuando, al agacharse, el pantalón del español se rompió considerablemente, dejando al descubierto parte de su entrepierna, sin embargo, esto no impidió que Bisbal continuará con el show y terminará su canción.

Hasta bromeó con lo ocurrido, confiando que durante todos estos años, nunca antes atravesó un percance de dicha dimensión:

"Se me ha roto todo, macho", dijo mientras trataba de cubrir la rotura y bajaba la camiseta que traía puesta.

Con profesionalidad, siguió con su actuación, con todo y el pantalón roto, presentando a dos de sus invitados especiales; Emanero y La K'onga, con quienes cantó el tema de "Fama de Diabla".

Más tarde, el músico salió al escenario con otros pantalones, uno de cuero negro, con los que remataría la noche.

Fue al final del concierto cuando se vivieron uno de los momentos más emotivos, cuando sus fans pusieron en alto carteles en apoyo de Valencia, región española que se vio devastada por el fenómeno Danna, el cual cobró la vida de más de un centenar de personas.

Conmovido, el cantante agradeció el gesto de su público:

"Cuando me he dado cuenta que habéis preparado ese cartel de 'Fuerza Valencia', me emocionó mucho, esa es la unión entre las dos banderas que yo siempre sido, muchísimas gracias, mi Argentina", expresó.