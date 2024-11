Tendrá cita de gala

Por: Agencia Reforma

Noviembre 16, 2024 -

El comediante, escritor, productor y ganador de cinco premios Emmy, Conan O´Brien, ha sido elegido para presentar la 97 edición de los premios Óscar.

Después de dos años consecutivos con Kimmy Kimmel como maestro de ceremonias, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas optó por O´Brien como conductor, siendo la primera vez que O´Brien desempeñe un papel de este estilo.

"Estados Unidos lo exigió y ahora está sucediendo: la nueva Cheesy Chalupa Supreme de Taco Bell. Entre otras noticias, voy a presentar los Óscar", dijo el comediante estadounidense.

La Academia de Artes no tardó en sacar un comunicado donde confirmaron su decisión y compartieron un poco de su visión por O´Brien, halagando su humor y el amor al cine.

"Estamos encantados y honrados de tener al incomparable Conan O´Brien como presentador de los Óscar este año. Es la persona perfecta para ayudar a liderar nuestra celebración mundial del cine con su humor brillante, su amor por las películas y su experiencia en televisión en vivo.

"Su notable capacidad para conectar con el público unirá a los espectadores para hacer lo que los Óscar hacen mejor: honrar a las películas y a los cineastas espectaculares", comentaron Bill Kramer, director ejecutivo de la Academia y Janet Yang, presidenta de la misma.

Craig Erwich, presidente de Disney Television Group, destacó la idoneidad de O´Brien para el trabajo que hará en la premiación y su destacada carrera.

"Conan es una voz cómica preeminente, cuyo éxito durante décadas está marcado por su humor y perspectiva distintivos. Se suma a una lista icónica de grandes comediantes que han desempeñado este papel, y tenemos mucha suerte de tenerlo en el centro del escenario de los Óscar", destacó Erwich.

O´Brien es conocido por sus dos décadas como presentador de programas nocturnos como Late Night With Conan O´Brien, The Tonight Show With Conan O´Brien y Conan. También participó en guiones para Saturday Night Live y la serie de Los Simpson.

Los Óscar se llevarán a cabo en el teatro Dolby de Ovation Hollywood y se transmitirán en vivo el domingo 2 de marzo de 2025 a más de 200 territorios en todo el mundo.