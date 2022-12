Roba cámara con su look

Una de las conductoras más queridas de la televisión es Adamari López. La puertorriqueña comenzó trabajando como actriz, pero luego decidió dar un giro de 180° en su carrera e incursionó en el mundo de la conducción.

Además, Adamari López es una de las conductoras más elegantes, ya que siempre deslumbra a sus seguidores y a los televidentes de "Hoy" con sus increíbles look.

Recientemente Adamari López sorprendió a todos al lucir un outfit súper colorido, el cual constaba de un sweater en color blanco, el cual combinó con una minifalda con estampado escocés en colores rosado y blanco. Pero el toque final del look lo dio definitivamente unas botas bucaneras en color fucsia.

Todo el look de Adamari López fue pensando por Bendito Closet, quien se encarga de los look de la conductora de "Hoy". Sin dudas este outfit es súper abrigado, e ideal para el invierno, pero no deja de ser colorido y llamativo. "Ame tus botas", "Divina", "Me encanta" y "Me encanta ese conjunto", son solo algunos de los comentarios que recibió Adamari López por su look.

¿Qué exige en una relación de pareja Adamari López?

Muchas personas también le comentaron a Adamari López que está muy hermosa, y le consultaron si estaba en pareja. Sin embargo la conductora no respondió a ninguna de estas preguntas.

La última pareja de Adamari López fue Toni Costa, quien este año confirmó su compromiso con Evelyn Beltrán. Por su parte Adamari habló sobre qué busca en una pareja. "En términos personales, creo que hay muchas cosas en las que puedo seguir trabajando para seguir mejorando, en autoestima, en personalidad, en carácter", confirmó la conductora.