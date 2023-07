Martha Higareda plática con Ryan Gosling y Margot Robbie

CIUDAD DE MÉXICO

La actriz aprovechó la visita de Ryan Gosling y Margot Robbie a la Ciudad de México, por el tour promocional de la película "Barbie", para platicar con los protagonistas del filme dirigido por Greta Gerwig.

A través de su cuenta de Twitter, Martha Higareda compartió un par de imágenes en donde aparece junto a "Barbie" y "Ken": "No me lo van a creer... ¡pero sí! Estuvo increíble platicar con Margot Robbie y con Ryan Gosling de #Barbie y otras anécdotas que ya conocen y otras que le compartiré...", escribió.

Pero no es la primera vez que Martha Higareda se encuentra con Ryan Gosling, la actriz contó una anécdota con el actor que la volvió blanco de burlas y memes en días anteriores.

¿Qué dijo Martha Higareda sobre Ryan Gosling?

Tras la polémica que se dio a raíz de las anécdotas que la actriz ha contado en distintos momentos a Yordi Rosado, utilizó el micrófono del podcast "De Todo un Mucho" para aclarar la historia sobre Ryan Gosling, hace un mes.

Allí recordó que la anécdota con el actor, que interpreta a Ken, se dio en un lugar en Los Ángeles, Estados Unidos, que se llama La Poubelle, cuando acudió con un grupo de amigos por el año 2009.

"Entonces, Ryan, yo no sabía esto, pero Ryan Gosling tenía, o yo no sé si tiene todavía, pero en esa época, una banda. Entonces estábamos nosotros ahí sentados, yo no lo había visto, que ahí estaba él ni nada, simplemente se escucha la música, pero yo no había volteado a ver quién estaba tocando allí", narró.

Martha Higareda agregó que se paró para ir al baño con una de sus amigas, pero cuando se levantó de la mesa su suéter se atoró y ella se resbaló, por lo que el actor la detuvo para evitar que cayera.

"Entonces siento como una persona que me agarra. No iba yo cayendo en el piso, y así en el piso se aventó, simplemente me detuvo y entonces cuando me detuvo, yo volteé, y la persona que me había detenido de que me cayera es Ryan Gosling", agregó.





Finalmente contó que intentó presentarle al actor a la amiga con la que iba, pero el encuentro no se dio porque tenían que ir al baño.