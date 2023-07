No reinicies tu celular, reportan fallas de Telcel y Telmex

CIUDAD DE MÉXICO

En redes sociales varias personas manifestaron que su línea y navegador de las compañías no funcionaban con normalidad.

De acuerdo con el sitio Downdetector, el cual da información sobre problemas en las operaciones, indicó que el servicio de la empresa Telcel presentó errores desde las 15:00 horas del jueves.

Añadió que al momento han recibido más de mil 500 reportes de usuarios de la red de telefonía que no contaban con el servicio.

"Telcel está fallando amigos, no reinicien sus teléfonos a lo estupido ???? #Telcel", escribió el usuario Jarol Uvario.





"Se cayó Telcel? No puedo llamar y no me entra internet para nada. #telcel

@Telcel me cobras dos días antes y me jodes si me retraso un día pero no sirves, exijo que sirvas como cobras", publicó MN Mimie.

"Yo reiniciando como 5 veces mi teléfono activando y desactivando el modo avión y resulta que lo que no funciona es la red de #telcel", dijo Ricardo Zamora.

Al momento ninguna de las dos empresas se ha manifestado tras las diversas quejas de los consumidores afectados tras los fallos en los servicios de internet y telefonía.