Debuta Jimmy Fallon en Broadway con la comedia 'All In'

El presentador Jimmy Fallon hizo su esperado debut en Broadway al unirse al elenco de All In: Comedy About Love, una producción dirigida por Alex Timbers

La obra, basada en historias originales del escritor Simon Rich, está dividida en episodios que abordan temas como las citas, los desamores y las complejidades del matrimonio, todo presentado de una manera que combina narración y actuación en el escenario.

Fallon, de 50 años, se unió al reparto que incluye a Lin-Manuel Miranda, Aidy Bryant y Nick Kroll, y se presentará en un total de ocho funciones, con su regreso al escenario programado para el 2 de febrero, informó Deadline.

La producción comenzó a presentarse el 11 de diciembre en el Teatro Hudson de Broadway, donde se destacó por su elenco rotativo, que ha contado con la participación de personalidades como John Mulaney, Fred Armisen, Renée Elise Goldsberry y Richard Kind.

A medida que la obra avanza hacia su cierre, que se realizará el 16 de febrero, se sumarán otras estrellas como Chloe Fineman, Andrew Rannells, David Cross, Annaleigh Ashford, Tim Meadows y Hank Azaria, quienes aportarán su propio toque al espectáculo.

En el pasado, Fallon había mostrado interés en actuar en Broadway y, en una ocasión, mencionó que él y Cameron Crowe habían planeado su participación en Almost Famous, interpretando el mismo papel que realizó en la película.

Aunque ese proyecto nunca se materializó, All In: Comedy About Love parece ser la oportunidad perfecta para su debut en el teatro, aunque sea por un tiempo determinado.