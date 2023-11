Claudia es un caramelo; críticas son de mala fe.- AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las críticas al proceso interno de Morena, como las de Felipe Calderón, son de mala fe.

Luego de que el ex Presidente panista posteó un bastón de dulce, el Mandatario afirmó que la virtual candidata presidencial de Morena es un "caramelo".

- "Hay algunas críticas de, por ejemplo, de Calderón, no sé si vio su tuit", se le inquirió en entrevista.

"No, no, no, ni me diga, ni me diga nada. No, no, no, no, ni me diga nada", expresó.

- "Dicen que su candidato era Clara y ellos sostienen que el candidato de la doctora Sheinbaum era Harfuch, y como quedó al final Clara, pues dicen que más bien el que tiene el mando es usted. ¿Qué diría estas críticas?", se le preguntó.

"Pues que son de mala fe. Y son expresiones de gente que no tiene autoridad moral. Para decirlo de manera clara: el león piensa que todos son peludos", comentó.

López Obrador aseguró que la dirección de su movimiento la tiene Sheinbaum, a quien entregó un "bastón de mando" cuando la ex Jefa de Gobierno fue designada como próxima candidata presidencial de Morena.

De nueva cuenta, el Presidente defendió a Sheinbaum al asegurar que es "buenísima" e incluso mejor que él.

"No es así. En nuestro movimiento hay principios, hay ideales, y quien tiene la dirección del movimiento es Claudia Sheinbaum, y es una mujer excepcional, honesta, que yo le tengo todo el respeto".

"Es mejor que yo. Mejor que yo. No puedo decir más, porque entonces me van a cepillar, pero es buenísima, buenísima", recalcó.

Sobre Calderón, agregó que no sólo es usurpador porque no ganó la Presidencia, sino que fue impuesto, además lo tachó de conservador y partidario de Iturbide, Santa Ana, Porfirio Díaz y Franco.

"Está ya en España, creo, con Salinas, con el licenciado Peña Nieto. No sé por qué les ha dado por irse a Madrid. Allá están los tres. Y pues está muy molesto", añadió.

"Si yo no lo mandé a que pusiera a García Luna de Secretario de Seguridad Pública, yo no le aconsejé de que convirtiera a García Luna en su hombre fuerte".

"Ahora sí que, como diría el clásico ¿y yo por qué? ¿Por qué me van a estar culpando a mí? No deberían de estar enojados conmigo. Yo no les he hecho nada, absolutamente nada. Nada".

Tras afirmar que él siempre ha respetado a sus adversarios, el Jefe del Ejecutivo enfatizó que es muy distinto a Calderón.

"Somos distintos. Él es conservador, yo no. Él es dado a utilizar la fuerza", añadió.

- Puso un bastón de caramelo. Incluso dijo "el bastón de caramelo", se le inquirió.