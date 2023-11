Pide Sheinbaum privilegiar la unidad

MONTERREY, NL .-Ante unos mil militantes, Claudia Sheinbaum pidió privilegiar la unidad sobre cualquier proyecto personal.

En un salón de eventos de la Avenida Universidad, en San Nicolás, la aspirante Presidencial de Morena dijo que no se podía salir a la calle a convencer a la ciudadanía si no tenían unidad hacia el interior.

Al encuentro fueron convocados coordinadores operativos territoriales, así como consejeros del partido.

"Si entre nosotros la ciudadanía nos ve peleando, nos ve discutiendo, nos ve que no estamos con un mismo proyecto, con un mismo fin, con un mismo objetivo, ¿cómo nos va a seguir?", apuntó Shainebaum.

Además de la unidad, indicó, se debe trabajar en la organización, en la movilización, entendida por ésta como el convencer a la gente del proyecto nacional.

"Somos poderosos cuando estamos unidos", indicó.

"Si no hay organización no hay movimiento. Podemos estar arriba en las encuestas, pero si eso no se manifiesta en organización, entonces no tenemos el triunfo".

La aspirante presidencial manifestó que hay ciudadanos que no se sienten representados ni por Alejandro "Alito" Moreno ni por Marko Cortés, dirigentes nacionales del PRI y el PAN, respectivamente o por Samuel García, en Nuevo León.

Es ahí, dijo, donde se tienen que enfocar.

"Unidad, organización, movilización e inclusión y suma de otros actores. Si hacemos eso, estoy segura que vamos a darle al pueblo de Mëxico y a nuestro presidente querido Andrés Manuel López Obrador, el mejor momento de la historia de México", sostuvo.