Incendia las redes

RECHAZA LOS OSCAR

Fue en un espectáculo de monólogos que se llevó a cabo en el teatro Arizona Financial de la ciudad de Phoenix (Arizona) el pasado domingo, donde Chris contó la propuesta de empleo.

Recordemos que el rechazo de Rock se da meses después de que el actor Will Smith lo abofeteara durante la celebración de los premios 2022, por hacer un comentario cómico sobre la condición médica (alopecia) que padece Jada Smith.

RETOMA TRAGEDIA

Rock dijo "Sería como pedirle a Nicole Brown Simpson que volviera al restaurante"; un lugar de comida italiana fue donde estuvo por última vez, antes de ser brutalmente asesinada, por lo que el actor hizo referencia al caso.

La mujer fue hallada muerta junto a su amigo Ronald Goldman en su casa de Los Ángeles, quedando como principal sospechoso O.J. Posteriormente el jugador fue declarado responsable de ambas muertes.

LAS REACCIONES

Ante esto, los usuarios en Twitter reaccionaron por los comentarios del cómico.

"No sé quién es esa pobre chica, pero básicamente Chris Rock se ha ca... en su tumba; es que no se puede ser más tonto de verdad. Poco te pegó Will Smith", opinó @WavesDani.

@AwesomeBamon tildó de insensible a Rock por no respetar el sufrimiento de la familia de Nicole.

"Este es el mismo hombre que algunas personas actuaron indignados y "traumatizados" por las bofetadas de Will Smith. Sin embargo, a Chris Rock no le importaba la familia de Nicole Brown y el trauma que tuvieron que soportar después de que ella fuera asesinada, cuando hizo esta "broma" insensible".

"Apostamos a que NO vemos a NADIE traumatizado, molesto, sacudido, perturbado, indignado, etc. por la declaración de Chris Rock que involucra a Nicole Brown Simpson. Son solo bromas, ¿recuerdas?" expresó 7.

Otros apoyaron el golpe que le propinó Smith.

"Sí, Chris rock: te abofetearon por hablar mí... y el brutal asesinato de Nicole Brown Simpson son eventos totalmente comparables. Gran analogía. Te preocupas totalmente por la violencia contra las mujeres. Totalmente claro para nosotros ahora", agregó @gorg_w_bush.

Hasta el momento, el actor no se ha pronunciado con respecto a los comentarios.