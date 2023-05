Shakira enloquece a sus fans con video sobre las olas siendo "libre"

La cantante, que hace ya casi un año hizo pública su ruptura con Gerard Piqué, ha vivido meses complicados desde entonces, primero con las versiones del rompimiento, luego con la confirmación que ésta fue por una infidelidad, pues su ex está, desde hace meses, en una relación con la joven llamada Clara Chía.

La intérprete de "Monotonía" ha compartido con su público el proceso de esta polémica y mediática ruptura, y a través de cuatro temas musicales lanzados en los últimos meses, ha mostrado su sentir y lo que realmente le importa en la vida. "Te felicito", "Monotonía", "Music Sessions #53" y "Acróstico" contienen las vivencias más recientes de la artista de 46 años.

En su más reciente video, Shakira se muestra feliz surfeando en los mares de Miami, luce una sonrisa y sus seguidores han expresado su alegría por verla tan activa y realizada después de su cambio de vida, dejó Barcelona, donde vivió los últimos diez años de su vida, y abandonó con sus hijos para emprender un nuevo proyecto que ha arrancado muy bien.

Mucho se ha dicho y especulado sobre cuál era la vida real que tenía Shakira junto a Piqué, y aunque sólo ellos dos saben realmente cómo funcionaron como pareja, los seguidores de la cantante aseguran que hasta ahora es que Shakira es realmente libre, no como cuando estaba con Piqué, donde habría estado limitada y un tanto retraída por diversas circunstancias que tenían que ver con el trato del exfutbolista, la relación con sus entonces exsuegros y el círculo limitado de amistades que tenía entonces.

"Definitivamente, Dios no quita, Dios libera. Estabas en una jaula mi bella Shakira, has renacido, como el ave fénix", opinó un cibernauta en el video en el que la colombiana escribió: "¡Si no hay olas se hacen!", el cual, a pocas horas de ser publicado, ya supera el millón de "me gusta".